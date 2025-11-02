Bắt đầu tuyển nhân sự cho sân bay Long Thành

Ngày 2/11, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa ra thông báo tuyển dụng nhân sự, nhằm chuẩn bị cho việc đưa sân bay Long Thành (Đồng Nai) vào vận hành trong năm 2026.

Theo đó, ACV tuyển dụng 132 lao động làm việc ở trung tâm khai thác ga hành khách, trung tâm dịch vụ kỹ thuật hàng không, trung tâm khai thác khu bay.

Nhà ga hành khách sân bay Long Thành dần hoàn thiện (Ảnh: Hoàng Bình).

Về tiêu chuẩn tuyển dụng, các ứng viên không quá 30 tuổi (nhiều vị trí không quá 35 tuổi), tốt nghiệp THPT, tốt nghiệp trung cấp kỹ thuật trở lên hoặc thợ bậc 3/7 chuyên ngành cơ khí, tự động hóa, cơ - điện tử, điện tử - viễn thông, công nghệ thông tin, điện, công nghệ kỹ thuật điện điện tử, điều hòa không khí, điện - nhiệt lạnh, kỹ thuật nhiệt, cấp thoát nước công trình, kỹ thuật công nghệ môi trường. Đối với vị trí kỹ sư yêu cầu phải tốt nghiệp đại học một trong các chuyên ngành trên.

Trước đó, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai và các đơn vị trong ngành hàng không tổ chức Ngày hội việc làm sân bay Long Thành tại xã An Phước, Đồng Nai. Ngày hội thu hút khoảng 10.000 người tham dự, các đơn vị hàng không đã nhận được thông tin ứng tuyển của 1.298 ứng viên.

Trong giai đoạn 1, sân bay Long Thành cần tuyển gần 14.000 lao động ở 5 lĩnh vực gồm: 2.961 người ở lĩnh vực cảng hàng không; 881 người ở lĩnh vực quản lý bay; 828 người lĩnh vực vận tải hàng không; 8.909 người lĩnh vực cung cấp dịch vụ hàng không; 190 người ở lĩnh vực cảng vụ hàng không. Ngoài ra, ACV cần tuyển ở 10 khối lao động trực tiếp, khoảng 1.544 người.