Người dân phản ánh cán bộ “nhăn nhó, thờ ơ”, địa phương chấn chỉnh

Ngày 7/1, lãnh đạo UBND xã Vạn Thắng cho biết địa phương đã ban hành văn bản phúc đáp đơn phản ánh của ông T.V.N. (trú tại phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) liên quan quy trình giải quyết thủ tục cải chính hộ tịch và thái độ phục vụ tại bộ phận một cửa của xã.

Trước đó, ông N. phản ánh ngày 21/12/2025, ông đến bộ phận một cửa UBND xã Vạn Thắng để thực hiện thủ tục cải chính giấy khai tử do ghi sai họ tên người đã mất (ghi T.X. trong khi tên đúng là T.S.).

Người dân đến thực hiện thủ tục hành chính tại một địa phương cấp xã ở tỉnh Khánh Hòa (Ảnh minh họa: Trung Thi).

Theo ông N., hồ sơ hộ tịch này do chính UBND xã Vạn Thắng đăng ký và cấp trích lục, căn cứ từ sổ hộ tịch gốc. Do đó, việc kiểm tra, xác minh và cải chính sai sót thuộc thẩm quyền của UBND xã theo quy định của Luật Hộ tịch.

Tuy nhiên, thay vì thực hiện đúng chức năng, UBND xã Vạn Thắng lại yêu cầu ông N. đến Công an xã để xác nhận “thông tin”, trong khi người đã mất từ năm 2004 và Công an xã cũng khẳng định không còn dữ liệu lưu trữ.

Ông N. cho rằng, việc yêu cầu một loại giấy tờ không tồn tại trên thực tế, rồi lấy lý do đó để không giải quyết hồ sơ cho người dân được cho là máy móc, thiếu trách nhiệm, không đúng quy định pháp luật; thể hiện sự đùn đẩy trách nhiệm sang cơ quan khác, gây khó khăn và kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Theo phản ánh, dù ông N. đã cung cấp đầy đủ giấy tờ hợp pháp như trích lục khai tử, giấy đăng ký kết hôn, sổ hộ tịch, bia mộ và căn cước công dân của con ruột người đã mất để chứng minh quan hệ nhân thân, UBND xã vẫn không hỗ trợ giải quyết theo bản chất là cải chính sai sót hộ tịch do lỗi ghi chép.

Ông N. còn cho rằng trong quá trình làm việc tại bộ phận một cửa UBND xã Vạn Thắng, thái độ tiếp dân của cán bộ, công chức chưa chuẩn mực, thiếu thiện chí hỗ trợ, có biểu hiện nhăn nhó, thờ ơ, không giải thích rõ ràng, khiến người dân bức xúc, mệt mỏi khi thực hiện quyền và nghĩa vụ hành chính chính đáng.

Sau đó, ông N. đã phản ánh vụ việc lên hệ thống phản ánh, kiến nghị của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Văn bản phúc đáp của UBND xã Vạn Thắng xác nhận ông N. có đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của địa phương.

UBND xã Vạn Thắng cho rằng tại thời điểm làm việc, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã hướng dẫn đầy đủ, cụ thể về thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch theo quy định hiện hành. Ông N. đồng ý với hướng dẫn, tuy nhiên chưa thực hiện nộp hồ sơ nên cơ quan có thẩm quyền chưa có cơ sở tiếp nhận và giải quyết.

Lãnh đạo UBND xã Vạn Thắng đề nghị ông N. khi có nhu cầu thực hiện thủ tục cải chính, thay đổi, bổ sung hộ tịch liên hệ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vạn Thắng để được hướng dẫn và nộp hồ sơ theo đúng quy định; địa phương sẽ xem xét, chỉ đạo giải quyết đúng thẩm quyền.

Đối với phản ánh về thái độ phục vụ, UBND xã Vạn Thắng tiếp thu ý kiến của ông T.V.N., đồng thời đã nhắc nhở cán bộ, công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, giải thích rõ ràng, tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính.