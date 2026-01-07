Đăng clip sai sự thật về bà Nguyễn Phương Hằng, YouTuber bị truy tố

Viện KSND TPHCM đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Đinh Thị Lan (49 tuổi, ngụ TPHCM) về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo cáo trạng, Đinh Thị Lan là chủ sở hữu tài khoản YouTube mang tên “Lan Đinh”, có đường link youtube.com/@laning9888.

Bà Nguyễn Phương Hẳng (Ảnh: Hải Long).

Trong năm 2021, bị can Lan đã sử dụng tài khoản YouTube nêu trên để tự ghi hình và đăng tải 6 video clip lên không gian mạng.

Các video này bị xác định có nội dung sai sự thật, bị can biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc chưa được kiểm chứng nhưng vẫn đăng tải; đồng thời xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự của cá nhân, đưa lên mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, trái với quy định của pháp luật.

Hành vi của Đinh Thị Lan đã vi phạm các quy định tại điểm a, b khoản 3 Điều 16; điểm d khoản 1 Điều 17 Luật An ninh mạng năm 2018 và điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; qua đó xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.