Vụ cháy 15 người nhập viện: Chàng trai kể phút cứu người khi ngủ ở nhà bạn

Như Dân trí đã đưa tin, 15 người trong vụ cháy nhà ở ngõ 82 phố Trần Cung, Hà Nội nhập viện sáng 7/1. Tất cả nạn nhân đều được thở oxy sau vụ cháy bốc khói đen nghịt khắp căn nhà.

Tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện E, Nguyễn Đăng Dương (21 tuổi) vừa cầm túi truyền dịch, vừa ghé qua giường bệnh của người bạn để hỏi thăm tình trạng sức khỏe.

Dù đã được rửa sạch, bàn tay và khuôn mặt Dương vẫn còn ám đen do trước đó bị khói đen bao phủ. Nguyễn Đăng Dương là một trong 15 người thoát nạn trong vụ cháy nhà, nơi phần lớn người sinh sống là sinh viên.

Dương tình cờ sang nhà bạn chơi và ngủ lại đúng vào ngày xảy ra vụ cháy.

Nhờ có Nguyễn Đăng Dương sang chơi và ngủ lại trong hôm xảy ra vụ cháy, chủ phòng đã thoát nạn an toàn (Ảnh: Thanh Bình).

Khi Dương và bạn đang ngủ trong phòng ở tầng 2, khoảng 5h30 bỗng có tiếng kêu: "cháy!" thất thanh bên ngoài hành lang, Dương bật dậy mở cửa ra đã thấy khói đen đặc kín cả hành lang.

Sau khoảng 10 phút trấn tĩnh, Dương cùng bạn trùm chăn, mở cửa tìm cách sang phòng bên cạnh để tiếp cận ban công. Trong tư thế cúi thấp, men theo bức tường để tránh khói, Dương với tay tìm nắm cửa nhưng cửa đã bị khóa, chàng thanh niên phải đập cửa làm bàn tay đỏ ửng.

Bàn tay của nam thanh niên đỏ ửng do phá cửa nhưng không thành (Ảnh: Thanh Bình).

Khi hết không khí, 2 người quay trở lại căn phòng tìm cách, Dương chợt nảy ra ý định lấy búa đập thanh sắt chắn cửa sổ để đi ra ban công. May mắn khi có 2 người trạc tuổi mình đứng ở ban công chờ người cứu từ trước.

Trong lúc chờ búa, Dương cùng bạn dùng chăn và quần áo bịt kín các khe cửa nhằm hạn chế khói lan vào phòng.

Vài phút sau, một người lớn tuổi đang tập thể dục đã đưa búa cho Đinh Văn Khoan (20 tuổi), để chuyển lại cho Dương dùng phá cửa thoát nạn.

Sau khoảng 5 phút đập vào khung sắt, cánh cửa sổ bật mở, giúp Dương và bạn ra được ban công an toàn.

Để Dương nhận được chiếc búa, Khoan là người đã trực tiếp gọi lớn, qua đó góp phần cứu sống hai người trong phòng bên.

Rạng sáng 7/1, khi nghe tiếng nổ lớn khiến cả căn nhà rung chuyển, Khoan tưởng là động đất nên vẫn tiếp tục ngủ.

Đến khoảng 5h30, nghe tiếng báo cháy ở phòng bên, chàng sinh viên Trường Đại học Lao động - Xã hội lập tức bật dậy, khi mở cửa khói đã xộc thẳng vào phòng và phát hiện hành lang dẫn xuống tầng một đã nghi ngút khói.

Thời điểm đó, toàn bộ căn nhà đã bị khói bao trùm. Khoan vội chạy ra ngoài ban công và nhìn thấy có trụ bóng rổ.

Khoan cùng bạn do dự, không dám nhảy xuống bám vào trụ nên ở lại ban công kêu cứu. Ít phút sau, Khoan đã nghe tiếng Dương hô hoán xin búa để phá cửa.

Sau đó, người dân bên dưới đã bắc thang lên tầng hai, cả 4 người tại tầng 2 căn nhà bị cháy đã được người dân bắc thang từ dưới lên, giải cứu an toàn.