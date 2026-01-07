Bộ Y tế ra công văn hỏa tốc vụ học viên tử vong tại Trung tâm CTXH Hải Hà

Theo đó, để tăng cường công tác quản lý, chăm sóc, trợ giúp đối với trẻ em và các nhóm đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương tại các cơ sở trợ giúp xã hội, Cục Bảo trợ xã hội đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Tiến hành kiểm tra, rà soát các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn, nhất là các cơ sở ngoài công lập; kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý, chăm sóc, trợ giúp trẻ em và các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương; bảo đảm các cơ sở trợ giúp xã hội hoạt động đúng nội dung được cấp phép, đúng quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh thực hiện quy trình tố tụng đối với Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà - nơi treo tấm biển "Chia sẻ yêu thương - tạo nên hạnh phúc" (Ảnh: Công an cung cấp).

Đối với các cơ sở trợ giúp xã hội tổ chức hoạt động không đúng nội dung được cấp phép, thực hiện đình chỉ hoạt động theo thẩm quyền. Phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện, làm rõ và kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi sai phạm (nếu có).

"Đối với các cơ sở trợ giúp xã hội không đủ điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng, đề nghị rà soát và bàn giao về địa phương các đối tượng có địa chỉ cụ thể; lập danh sách các đối tượng không xác định được địa chỉ để xem xét, đưa vào các cơ sở trợ giúp xã hội công lập để chăm sóc, nuôi dưỡng.

Bảo đảm số lượng đối tượng được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ nhân viên làm công tác chăm sóc hiện có", công văn nêu rõ.

Cục cũng yêu cầu các sở y tế chỉ đạo các cơ sở trợ giúp xã hội tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho trẻ em và các nhóm đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương tại cơ sở; lắp đặt các trang thiết bị theo dõi, giám sát hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp tại các khu vực phù hợp trong cơ sở trợ giúp xã hội.

Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước của Sở Y tế và Uỷ ban nhân dân xã, phường trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn.

Theo cơ quan chức năng, ngày 23/12/2025, tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà xảy ra vụ việc khiến một học viên tử vong. Nạn nhân được gia đình đưa đến trung tâm ngày 21/12/2025 để tham gia chương trình giáo dục kỷ luật, kỹ năng sống.

Sáng 23/12/2025, trong quá trình sinh hoạt và lao động tại khu vực đồi Trại Lốc, học viên N. xảy ra mâu thuẫn với một số người tại trung tâm, dẫn đến xô xát. Sau đó, nạn nhân có biểu hiện sức khỏe suy giảm và được đưa đi cấp cứu.

Chiều cùng ngày, học viên được gia đình đưa về nhà và tử vong.

Sau khi xảy ra vụ việc, UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp điều tra, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định.

Sở Y tế Quảng Ninh đã thành lập hai đoàn kiểm tra đột xuất đối với 19 trung tâm công tác xã hội trên địa bàn. Hai cơ sở của Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà bị đình chỉ hoạt động, 4 trung tâm khác bị tạm dừng hoạt động.