Lộ trình thay thế cho xe trên 15 tấn khi bị cấm qua đèo Mimosa ở Đà Lạt

Chiều 18/11, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thông báo cấm xe có tải trọng trên 15 tấn lưu thông qua đèo Mimosa (phường Xuân Hương - Đà Lạt) do sạt lở. Các phương tiện lưu thông theo lộ trình thay thế: Quốc lộ 20 - vòng xoay Liên Khương - quốc lộ 27 - đèo Tà Nung - Đà Lạt và ngược lại.

Xe cộ lưu thông từ xã Đơn Dương lên Đà Lạt và ngược lại đi theo lộ trình mới: Ngã ba Phi Nôm - quốc lộ 27 - ngã ba cửa rừng quốc lộ 27 rẽ phải vào ĐT.725 - Đà Lạt.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường sạt lở trên đèo Mimosa (Ảnh: An Sinh).

Các phương tiện từ xã Đinh Văn Lâm Hà - Đà Lạt và ngược lại di chuyển theo lộ trình: Ngã ba cửa rừng quốc lộ 27 - ĐT.725 - Đà Lạt.

Các loại xe có tải trọng dưới 15 tấn vẫn được lưu thông 2 chiều qua đèo Mimosa.

Như Dân trí thông tin, chiều cùng ngày, mưa lớn kéo dài khiến taluy âm đèo Mimosa, đoạn thuộc Km224+700 (phường Xuân Hương - Đà Lạt), xuất hiện vết sạt lở dài khoảng 20m. Tại hiện trường, hệ thống hộ lan bằng kim loại bị sụt lún 1-2m, một phần taluy âm của đèo xuất hiện hàm ếch nguy hiểm.

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt kiểm tra hiện trường, căng dây cảnh báo và điều tiết xe cộ lưu thông qua điểm sạt lở.

Đèo Mimosa dài 11km, là một trong những tuyến đèo huyết mạch nối Đà Lạt với vùng phụ cận.