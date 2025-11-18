Xuất hiện điểm sạt lở taluy trên đèo Mimosa ở Đà Lạt

Chiều 18/11, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt kiểm tra hiện trường, căng dây cảnh báo và điều tiết xe cộ lưu thông qua điểm sạt lở trên đèo Mimosa (tuyến quốc lộ 20).

Thông tin ban đầu, do mưa lớn kéo dài, taluy âm đèo Mimosa đoạn thuộc Km224+700 xuất hiện vết sạt lở dài khoảng 20m. Tại hiện trường, hệ thống hộ lan bằng kim loại bị sụt lún 1-2m, một phần taluy âm của đèo xuất hiện hàm ếch nguy hiểm.

Điểm sạt lở taluy âm trên đèo Mimosa (Ảnh: An Sinh).

Nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng có mặt tại hiện trường điều tiết phương tiện, căng dây cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người dân.

Trước đó, như Dân trí thông tin, ngày 17/11, do diễn biến bất lợi của thời tiết, đèo Prenn (tuyến quốc lộ 20) đoạn gần cầu Datanla, phường Xuân Hương - Đà Lạt xảy ra sạt lở khiến giao thông qua khu vực tê liệt. Điểm sạt trượt dài 100m, có sự nứt gãy địa chất phức tạp, buộc UBND tỉnh Lâm Đồng công bố tình huống thiên tai khẩn cấp. Tương tự, đèo D’ran, đoạn thuộc phường Xuân Trường - Đà Lạt xuất hiện điểm sạt lở taluy dương nguy hiểm làm giao thông bị tê liệt.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường sạt lở trên đèo Mimosa (Ảnh: An Sinh).

Tuyến đèo Khánh Lê trên quốc lộ 27C cũng xảy ra sạt lở tại khu vực thuộc xã Nam Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) vào đêm 16/11 làm đất đá vùi lấp ô tô khách, 6 người tử vong. Đây là tuyến huyết mạch nối Đà Lạt với Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Được biết, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã bố trí lực lượng túc trực tại các vị trí xung yếu ở tất cả các tuyến đèo có nguy cơ sạt lở để đảm bảo an toàn cho người dân. Đồng thời thực hiện phương án điều tiết giao thông, điều chỉnh hướng tuyến để đảm bảo giao thông trên địa bàn.