Bắt quả tang tài xế xe ôm chở pháo nổ trái phép

Ngày 4/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Ba Đình vừa phát hiện một trường hợp xe ôm công nghệ vận chuyển pháo nổ trái phép, và đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo đó, khoảng 10h ngày 2/1, Tổ phòng, chống tội phạm Công an phường Ba Đình làm nhiệm vụ tại khu vực trước số 11 phố Hoàng Hoa Thám, phát hiện một xe ôm công nghệ chở theo một người đàn ông cùng thùng carton có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Tang vật cảnh sát thu giữ (Ảnh: C.A.).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định xe máy màu xanh do T.A.M. điều khiển, chở phía sau là Phạm Thanh Bình (36 tuổi, trú tại khu phố 3, Bum Tở, tỉnh Lai Châu). Kiểm tra thùng carton đi kèm, công an phát hiện bên trong có 4 cuộn hình trụ tròn màu đỏ. Kết quả giám định xác định toàn bộ số tang vật trên là pháo nổ, với tổng khối lượng 7,1kg.

Làm việc tại trụ sở công an, Phạm Thanh Bình khai nhận được thuê vận chuyển số pháo nổ trên để lấy tiền công. Công an phường Ba Đình đã lập biên bản, thu giữ toàn bộ tang vật và đưa những người liên quan về trụ sở để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Qua vụ việc, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân không tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng pháo nổ dưới mọi hình thức, nhất là trong thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn thủ đô.