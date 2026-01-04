Giữa nắng gắt, nhà vườn TPHCM gồng mình giữ mùa hoa Tết

Chỉ còn khoảng một tháng rưỡi nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí tại các vườn hoa Tết ở TPHCM đã trở nên hối hả. Từ những vườn hoa ven đô đến các làng hoa lớn như Bình Lợi, nhà vườn đang miệt mài xuống giống, chăm sóc từng luống hoa, chậu cây, gửi gắm hy vọng về một mùa xuân ấm no, đủ đầy.

Dưới cái nắng gay gắt, nông dân tại làng hoa Thới An (phường Thới An) đang chạy đua với thời gian. Họ tất bật gieo trồng, chăm sóc hàng chục nghìn cây cúc, vạn thọ, lay ơn… để đảm bảo hoa nở đúng dịp Tết.

Vào giữa trưa, bà Trịnh Thị Kim Lan (50 tuổi) vẫn miệt mài đội nắng cùng các nhân công chăm sóc hàng nghìn chậu hoa tại vườn nhà. Gắn bó với nghề trồng hoa từ năm 20 tuổi, bà Lan chia sẻ dù năm nay đối mặt với nhiều vất vả và rủi ro, nhà vườn vẫn cố gắng giữ nghề, giữ vườn, mong chờ một mùa xuân bội thu.

Nhịp độ lao động tại các vườn hoa diễn ra gấp gáp từ sáng sớm đến chiều muộn, nhưng đi kèm là không ít nỗi lo. Theo bà Lan, thời tiết thất thường đang trở thành bài toán khó cho vụ hoa Tết năm nay.

Những đợt nắng gắt kéo dài đã làm giảm chất lượng hoa, buộc người trồng phải chăm sóc kỹ lưỡng hơn, chấp nhận rủi ro mất mùa ngay trước thời điểm bán Tết. "Mưa nhiều rồi nắng gắt quá, cây chết rễ, tốn công khắc phục lắm. Thị trường hoa Tết năm nay vẫn còn khó đoán, thương lái cũng chưa hỏi nhiều", bà Lan cho biết.

Trong bức tranh chung ấy, tại vườn hoa của bà Nga Vũ (57 tuổi), vụ hoa Tết năm nay nhìn chung không có nhiều biến động so với các năm trước. Tuy nhiên, đợt ngập lụt vừa qua vẫn khiến hơn 5.000m² diện tích trồng cúc của gia đình bà bị hư hại, tương đương khoảng 20.000 chậu hoa lớn nhỏ.

Để bù đắp rủi ro, gia đình bà đã chủ động đa dạng mẫu mã, đưa vào sản xuất nhiều loại hoa như cát tường, ngọc thảo, ngọc hân, mào gà… Cùng với lượng khách quen ổn định, đầu ra của vườn vẫn được duy trì.

Tuy nhiên, theo bà Vũ, biến động tiêu dùng trong những năm hậu dịch và sự thay đổi thị hiếu buộc nhiều nhà vườn, trong đó có gia đình bà, phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn khi tính đến chuyện mở rộng sản xuất.

Tại làng mai vàng Bình Lợi, một trong những vùng trồng mai lớn nhất TPHCM, rủi ro ấy thể hiện rõ hơn. Ông Nguyễn Văn Thêm, tổ trưởng tổ hợp tác cung ứng mai vàng Bình Lợi, cho biết trước bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu, các chủ vườn trong khu vực đã chủ động giảm ít nhất 30% sản lượng so với mọi năm để hạn chế rủi ro.

Năm trước, vườn mai của ông Thêm có hơn 6.000 cây, trong đó tiêu thụ được khoảng 500 cây. Trước bối cảnh sức mua hiện nay, ông chủ động giảm quy mô xuống còn 4.000 cây nhằm tiết giảm chi phí chăm sóc. “Dù sản lượng dự kiến giảm so với năm trước, nhiều nông dân vẫn kỳ vọng chất lượng mai được nâng lên, cùng mức giá bán tốt hơn, có thể phần nào bù đắp những thiệt hại đã qua”, ông Thêm chia sẻ.

Hiện làng mai Bình Lợi có hơn 600ha mai với gần 700 nông hộ, mỗi ngày cuối năm thu hút hàng ngàn lao động thời vụ. Tuy giảm số lượng, các chủ vườn vẫn mang đến sự đa dạng về mẫu mã từ mai trồng dưới đất, mai chậu, mai ụ đất đến giống siêu mai Bình Lợi tạo dáng bonsai. Tất cả đều được dồn tâm huyết vào từng gốc mai, với mong muốn mai nở vàng đúng Tết, giữ trọn niềm tin cho một mùa xuân mới.

Trong bức tranh tất bật chuẩn bị ấy, người nông dân vẫn chất chứa nhiều hy vọng, mong mai hoa nở đúng thời điểm, giá bán khởi sắc hơn. Thế nhưng phía trước còn không ít thách thức, từ điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, chi phí sản xuất ngày càng tăng đến sức mua của thị trường, tất cả đang đặt ra bài toán lớn cho những người nông dân chân lấm tay bùn.