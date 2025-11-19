Khẩn cấp gia cố điểm sạt lở trên đèo Mimosa ở Đà Lạt

Ngày 19/11, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan chức năng đã huy động lực lượng cùng nhiều phương tiện xử lý sự cố sạt lở taluy âm trên đèo Mimosa, đoạn thuộc phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Để đảm bảo an toàn cho công trình, đơn vị thi công đóng ép cọc thép (cọc cừ larsen), khoan neo, xử lý nền đường, mái dốc.

Đơn vị thi công đóng cừ thép larsen gia cố điểm sạt lở trên đèo Mimosa (Ảnh: Minh Hậu).

Ghi nhận tại hiện trường, sáng cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đóng một làn đường đi qua khu vực hiện trường vụ sạt lở để thi công, sửa chữa. Các phương tiện tải trọng dưới 15 tấn được điều tiết, lưu thông bình thường.

Việc sửa chữa, gia cố tạm thời điểm sạt lở được cơ quan chức năng gấp rút thực hiện, dự kiến hoàn tất trong ngày.

Các phương tiện được điều tiết, lưu thông qua công trình sửa chữa điểm sạt lở (Ảnh: Minh Hậu).

Trước đó, như Dân trí thông tin, chiều 18/11, mưa lớn kéo dài khiến taluy âm đèo Mimosa, đoạn thuộc Km224+700 xuất hiện vết sạt lở dài khoảng 20m. Tại hiện trường, hệ thống hộ lan bằng kim loại bị sụt lún 1-2m, một phần taluy âm của đèo xuất hiện hàm ếch nguy hiểm.

Trong ngày, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thông báo cấm xe có tải trọng trên 15 tấn lưu thông qua Mimosa để đảm bảo an toàn. Lộ trình cho xe tải trọng trên 15 tấn ra vào Đà Lạt cũng được cơ quan chức năng điều tiết, phân luồng theo hướng tuyến mới.

Đèo Mimosa dài 11km, là một trong những tuyến đèo huyết mạch nối Đà Lạt với vùng phụ cận.