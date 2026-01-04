Đề xuất các mức quà Tết Nguyên đán 2026 tặng người có công

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chính phủ đã trình Chủ tịch nước phương án tặng quà cho người có công với cách mạng. Theo Tờ trình, việc tặng quà Tết cho người có công với cách mạng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tiếp tục được thực hiện theo thông lệ hằng năm, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với các đối tượng chính sách.

Cụ thể, có hai mức quà được áp dụng là 600.000 đồng/người và 300.000 đồng/người, tùy theo từng nhóm đối tượng đang hưởng chế độ ưu đãi.

Cựu chiến binh tại lễ diễu binh A80 tháng 9/2025 (Ảnh: Hải Long).

8 nhóm người có công nhận mức quà 600.000 đồng

Mức quà 600.000 đồng/người được dành cho các người có công và thân nhân liệt sỹ đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, gồm:

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945;

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945;

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến, nếu đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Ngoài ra, nhóm này còn bao gồm thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B và bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng.

Bên cạnh đó, thân nhân liệt sỹ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng, cũng như thân nhân của 2 liệt sỹ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, cũng thuộc nhóm được nhận mức quà 600.000 đồng.

Mức quà 300.000 đồng mở rộng tới đại diện thân nhân và người thờ cúng liệt sĩ

Mức quà 300.000 đồng/người được áp dụng đối với các nhóm người có công còn lại, trong đó có thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B và bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động.

Cùng với đó là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống; người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Đáng chú ý, mức quà 300.000 đồng cũng được áp dụng với đại diện thân nhân liệt sỹ và người thờ cúng liệt sỹ trong trường hợp liệt sỹ không còn thân nhân.

Hơn 1,65 triệu người được tặng quà, tổng kinh phí hơn 502 tỷ đồng

Theo dự toán kèm theo Tờ trình, tổng số đối tượng được tặng quà dịp Tết Nguyên đán 2026 là 1.651.056 người. Tổng kinh phí thực hiện chính sách này là hơn 502,7 tỷ đồng, đã được bố trí trong kế hoạch ngân sách Nhà nước năm 2026.

Bộ Nội vụ được giao hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện việc tặng quà theo quyết định của Chủ tịch nước, bảo đảm đúng đối tượng, đúng mức và kịp thời trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.