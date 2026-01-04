Tổng thống Trump: Doanh nghiệp dầu khí Mỹ sẽ đầu tư tỷ USD vào Venezuela

Phát biểu tại buổi họp báo ở dinh thự Mar-a-Lago ngày 3/1 (giờ Mỹ) gần nửa ngày sau khi Mỹ công bố bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Mỹ sẽ đưa những công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới đầu tư vào Venezuela.

Theo ông, các doanh nghiệp này sẽ chi trả chi phí nâng cấp, sửa chữa hệ thống hạ tầng khai thác dầu thô đã xuống cấp nghiêm trọng.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh mong muốn nguồn tài nguyên năng lượng của Venezuela được "khai thông và vận hành đúng cách". Theo kế hoạch, Mỹ sẽ bán một lượng lớn dầu ra thị trường quốc tế, trong đó có nhiều quốc gia hiện phụ thuộc vào nguồn cung từ Venezuela.

Tổng thống Trump và các quan chức trong cuộc họp báo ngày 3/1 (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Trump cũng cho biết Mỹ dự định quản lý Venezuela trong một khoảng thời gian dài để tái thiết ngành công nghiệp dầu mỏ của nước này. Ông Trump nhấn mạnh việc quản lý Venezuela "sẽ không tốn gì cho chúng ta, vì lượng tiền từ dưới lòng đất rất lớn", ám chỉ trữ lượng dầu mỏ của Venezuela.

Người đứng đầu nước Mỹ khẳng định Washington không muốn lặp lại kịch bản bất ổn như nhiều năm qua và nhấn mạnh mối quan hệ giữa 2 nước sẽ là quan hệ đối tác, qua đó giúp người dân Venezuela trở nên giàu có, độc lập và an toàn hơn.

Venezuela là một trong những quốc gia sáng lập Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và hiện sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), trữ lượng dầu thô của Venezuela đạt khoảng 303 tỷ thùng, chiếm gần 17% tổng trữ lượng toàn cầu vào năm 2023.

Tuy nhiên, sản lượng khai thác của nước này chỉ đóng góp khoảng 0,3% sản lượng dầu thô thế giới.

IEA cho biết phần lớn dầu của Venezuela là dầu siêu nặng, tập trung tại vành đai Orinoco, đòi hỏi công nghệ khai thác cao. Tuy vậy, các lệnh trừng phạt quốc tế, cùng với hạn chế về vốn, nhân lực và đầu tư nước ngoài của tập đoàn dầu khí quốc gia PDVSA, đã kìm hãm sự phát triển của ngành dầu khí Venezuela trong nhiều năm.

Gần đây, chính quyền Tổng thống Maduro được cho là đã nhượng quyền khai thác dầu cho hàng chục công ty tư nhân, khiến Chính phủ không còn nắm quyền kiểm soát hoàn toàn các dự án liên doanh. Nhờ đó, sản lượng dầu của Venezuela đã tăng lên khoảng 1,1 triệu thùng/ngày, so với mức 360.000 thùng/ngày vào năm 2020.

Một số tập đoàn dầu khí Mỹ hiện nằm trong nhóm doanh nghiệp có sản lượng hàng đầu thế giới như ExxonMobil, Chevron và ConocoPhillips. Trong đó, Chevron - thông qua hợp tác với PDVSA - hiện là công ty nước ngoài khai thác dầu lớn nhất tại Venezuela.