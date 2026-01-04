Biến xe vi phạm thành của riêng, 3 cựu cán bộ ở TPHCM bị truy tố

Viện KSND TPHCM đã ban hành cáo trạng, truy tố các bị can Nguyễn Thành Long (50 tuổi), Ngô Thanh Tú (38 tuổi) và Cao Lê Ngọc Sơn (34 tuổi, cùng là cựu cán bộ Công an quận Phú Nhuận cũ) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, Cao Lê Ngọc Sơn và Ngô Thanh Tú là cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an quận Phú Nhuận (cũ).

Mẫu xe SH của người vi phạm liên quan vụ án (Ảnh minh họa: Hà Ngô).

Ngày 13/10/2022, trong lúc làm nhiệm vụ tại giao lộ Hoàng Minh Giám - Đào Duy Anh (phường 9, quận Phú Nhuận; nay là phường Đức Nhuận, TPHCM), lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe SH không có gương chiếu hậu bên trái.

Qua kiểm tra, người điều khiển xe là L.T.T., không có giấy phép lái xe; số khung, số máy của phương tiện không trùng khớp với giấy đăng ký. Lực lượng công an đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ chiếc xe.

Đầu tháng 1/2023, Ngô Thanh Tú gặp Nguyễn Thành Long và được Long gợi ý lấy chiếc xe trên để sử dụng cá nhân. Sau đó, Tú nhờ Cao Lê Ngọc Sơn lập lại biên bản vi phạm hành chính, thay đổi thông tin người vi phạm với lỗi không gắn gương chiếu hậu và không mang theo giấy phép lái xe.

Sau khi biên bản mới được lập, Long nhờ đồng nghiệp ra quyết định xử phạt, đồng thời đưa 500.000 đồng để nộp phạt. Hoàn tất thủ tục, Long lấy xe ra khỏi khu vực tạm giữ, đổi màu sơn từ trắng sang đen, gắn biển số khác đang được lưu kho để sử dụng cá nhân.

Đến tháng 6/2023, dù được điều động làm Phó trưởng Công an phường 1, quận Phú Nhuận, Long vẫn tiếp tục sử dụng chiếc xe này.

Cuối năm 2023, khi lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông - trật tự yêu cầu tìm lại chiếc xe SH, Cao Lê Ngọc Sơn đã liên hệ yêu cầu trả lại phương tiện. Chiếc xe sau đó được đưa về kho phương tiện vi phạm tại trụ sở Công an quận Phú Nhuận. Nhận thấy sai phạm, Sơn đã chủ động báo cáo toàn bộ vụ việc với cấp trên.