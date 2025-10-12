Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TPHCM tham quan các công trình tiêu biểu

Trước thềm khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, đoàn đại biểu đã có chuyến tham quan, trải nghiệm thực tế tại các công trình, mô hình kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh tiêu biểu trên địa bàn.

Chuyến tham quan còn có sự tham dự của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các sở, ngành. Đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị nằm trong chuỗi sự kiện trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Buổi sáng, đoàn đại biểu có mặt tại nhà ga Bến Thành của tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) để tham quan, trải nghiệm hành trình từ ga Bến Thành đến ga Suối Tiên.

Việc khánh thành tuyến Metro số 1 vào cuối năm 2024 mang ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của TPHCM, đánh dấu bước ngoặt trong việc xây dựng hệ thống giao thông đô thị hiện đại; thúc đẩy giao thông công cộng, giảm thiểu ùn tắc tại các tuyến đường huyết mạch, đồng thời kích thích phát triển du lịch và kết nối các điểm đến văn hóa, lịch sử.

Tuyến Metro số 1 cũng là nền tảng giúp cho TPHCM hiện thực hóa mục tiêu hoàn thành mạng lưới đường sắt đô thị với tổng chiều dài hơn 1.000km trong 10 năm tới.

Sau khi trải nghiệm tàu metro, đoàn đại biểu đến dâng hoa, dâng hương tại Đền tưởng niệm các Vua Hùng và Đền thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, trong Công viên Lịch sử - văn hóa dân tộc (phường Long Bình).

Việc tổ chức cho các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM tham quan thực tế tại 3 vùng Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và TPHCM (cũ) mang ý nghĩa rất đặc biệt.

Đây không chỉ là một chuyến đi thực tế thông thường, mà còn là một hoạt động chính trị, tư tưởng sâu sắc, giúp các đại biểu hình dung rõ hơn về quy mô, cấu trúc, bản sắc và tiềm năng của TPHCM sau sáp nhập.

Sau đó, đoàn tiếp tục chương trình tham quan theo từng tổ. Các tổ 1, 2, 3, 4 đến thăm trụ sở chính của Tập đoàn VNG (Tòa nhà VNG Campus) và Bảo tàng Lịch sử TPHCM.

Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG là một trong những doanh nghiệp công nghệ tiêu biểu của TPHCM về chuyển đổi số và phát triển bền vững. Trong đó, nhiều sản phẩm do đội ngũ kỹ sư của VNG tự phát triển đã trở thành nền tảng hạ tầng số quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế số của thành phố và Việt Nam.

Ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG, giới thiệu với các đại biểu khuôn viên làm việc của VNG.

Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu tiếp tục tham quan Bảo tàng Lịch sử TPHCM. Đây là một bảo tàng lớn và có lịch sử phát triển lâu đời ở miền Nam. Năm 2012, tòa nhà Bảo tàng Lịch sử TPHCM được công nhận là Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia. .

Hiện nay, Bảo tàng Lịch sử TPHCM sở hữu hơn 40.000 hiện vật với nhiều bộ sưu tập độc đáo, quý giá, có nguồn gốc từ nhiều quốc gia, dân tộc; chất liệu, loại hình vô cùng đa dạng, phong phú. Các bộ sưu tập giới thiệu về lịch sử, văn hóa Việt Nam từ thời nguyên thuỷ đến năm 1945 và giới thiệu về những nét văn hóa độc đáo ở các tỉnh, thành miền Nam và một số nước trong khu vực châu Á.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 13/10 đến 15/10, với chủ đề "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để TP.HCM tiên phong cùng cả nước trong kỷ nguyên mới". Trong đó, phiên trù bị diễn ra vào ngày 13/10, phiên chính thức khai mạc sáng 14/10 và bế mạc vào ngày 15/10.