Lãnh đạo TPHCM đi tàu metro, viếng Vua Hùng trước thềm Đại hội

Sáng 12/10, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tham quan các công trình, mô hình kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh tiêu biểu trên địa bàn.

Chuyến tham quan còn có sự tham dự của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các sở, ngành.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị quan trọng nằm trong chuỗi sự kiện trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM Phan Công Bằng giới thiệu tuyến Metro số 1 với Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang (Ảnh: Phương Quyên).

Trong buổi sáng, đoàn đại biểu có mặt tại nhà ga Bến Thành của tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) để tham quan, trải nghiệm.

Điểm tiếp theo trong lịch trình, đoàn đại biểu tới dâng hương, dâng hoa và làm lễ viếng tại Đài tưởng niệm các Vua Hùng nằm trong khuôn viên Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc TPHCM.

Tại đây, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dẫn đầu đoàn tham quan đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công ơn của các Vua Hùng tại Đài tưởng niệm các Vua Hùng và Đền thờ Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng các đại biểu trải nghiệm Metro số 1 (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo lịch trình, hôm nay đoàn đại biểu chia thành nhiều tổ đi tham quan các công trình, mô hình kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh tiêu biểu trên địa bàn TPHCM.

Theo Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, việc tham quan thực tế tại 3 vùng Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và TPHCM cũ mang ý nghĩa đặc biệt.

Đây không chỉ là một chuyến đi thực tế mà còn là hoạt động chính trị - tư tưởng sâu sắc, giúp các đại biểu hình dung rõ hơn về quy mô, cấu trúc, bản sắc và tiềm năng phát triển của TPHCM sau sáp nhập.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dẫn đoàn tham quan viếng Đài tưởng niệm các Vua Hùng (Ảnh: Phương Quyên).

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra từ ngày 13/10 đến ngày 15/10. Trong đó, phiên trù bị diễn ra ngày 13/10, phiên chính thức khai mạc sáng 14/10 và bế mạc vào ngày 15/10.

Tại Đại hội lần này, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM phân bổ đại biểu các đảng bộ phường, xã, đặc khu và Đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I căn cứ vào số lượng đảng viên và đặc điểm, tình hình của Đảng bộ; có 550 đại biểu được triệu tập, trong đó 110 đại biểu đương nhiên và 440 đại biểu được chỉ định, chia thành 12 tổ.