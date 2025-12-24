Du lịch Thái Lan Tết Dương lịch: Thời tiết đẹp, nhiều lễ hội đầu năm sôi động

Chưa đến hai giờ bay từ Việt Nam, đang mùa thời tiết đẹp nhất trong năm, đa dạng trải nghiệm từ đô thị sôi động đến biển đảo nghỉ dưỡng cùng mức chi phí hợp lý, Thái Lan là lựa chọn quen thuộc của nhiều du khách khi lên kế hoạch xuất ngoại dịp Tết Dương lịch.

Thời tiết lý tưởng để bắt đầu năm mới

Giai đoạn từ tháng 12 đến tháng 2 được xem là mùa đẹp nhất trong năm tại Thái Lan. Thời tiết khô ráo, nắng nhẹ, nhiệt độ dễ chịu, rất thuận lợi cho các hoạt động tham quan, chụp ảnh, vui chơi ngoài trời và nghỉ dưỡng.

Tại Bangkok, khí hậu mát mẻ giúp du khách thoải mái dạo phố, khám phá các công trình văn hóa, khu chợ đêm và không gian lễ hội cuối năm. Pattaya và đảo Koh Larn đón nắng đẹp, biển êm, thích hợp cho các hoạt động tắm biển, dạo đảo và nghỉ dưỡng đầu năm.

Trong khi đó, những điểm đến thiên nhiên như Kanchanaburi hay Khao Yai lại mang đến cảm giác trong lành, yên bình, phù hợp với du khách mong muốn tìm sự thư giãn và tái tạo năng lượng.

Nhờ yếu tố thời tiết thuận lợi, các hành trình du lịch Thái Lan dịp Tết Dương được đánh giá là dễ đi, phù hợp với gia đình, nhóm bạn cũng như du khách trung niên.

Khao Yai nổi tiếng là “lá phổi xanh” của Thái Lan, thu hút du khách với những vườn hoa bạt ngàn mùa xuân (Ảnh: Vietrantour).

Sắc màu lễ hội và không khí đầu năm sôi động

Không chỉ có thời tiết đẹp, Thái Lan còn gây ấn tượng bởi không khí lễ hội rộn ràng kéo dài từ cuối tháng 12 sang tháng 1. Bangkok, Pattaya, Chiang Mai hay Phuket đều được trang hoàng rực rỡ với các hoạt động Giáng sinh, chào đón năm mới và mùa mua sắm giảm giá cuối năm tại các trung tâm thương mại lớn.

Nhiều người xuống đường cùng đếm ngược đón khoảnh khắc năm mới tại Bangkok (Ảnh: Vietrantour).

Du khách yêu thích không khí náo nhiệt có thể hòa mình vào các chương trình đếm ngược năm mới tại Iconsiam, Central World (Bangkok), bãi biển Pattaya hoặc Patong (Phuket). Trong khi đó, những ai đam mê chụp ảnh không bỏ lỡ các tuyến phố, quảng trường và điểm check-in (chụp ảnh) được trang trí lung linh trong dịp đầu năm.

Riêng trong tháng 1, Thái Lan còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc như lễ hội Bo Sang Umbrella Festival tại Chiang Mai - nơi làng nghề làm dù truyền thống khoác lên mình sắc màu rực rỡ. Tuần thứ hai của tháng 1 cũng là dịp Children’s Day với nhiều hoạt động miễn phí dành cho trẻ em, phù hợp cho các gia đình đi du lịch cùng con nhỏ.

Tháng đẹp nhất để khám phá biển đảo và thiên nhiên

Tháng 1 được xem là thời điểm lý tưởng nhất trong năm để du lịch biển đảo tại Thái Lan. Các tuyến Phuket - Phi Phi - James Bond Island, Krabi - Railay - Ao Nang, Koh Lanta, Koh Yao hay Koh Samui đều có biển êm, nước trong xanh, thích hợp cho nghỉ dưỡng, lặn biển, du thuyền và chụp ảnh.

Song song với những điểm đến sôi động, du lịch Thái Lan dịp đầu năm còn mở ra những trải nghiệm trầm lắng hơn tại các vùng thiên nhiên và điểm đến giàu chiều sâu văn hóa. Kanchanaburi mang đến nhịp sống chậm với sông nước, núi rừng và các di tích lịch sử. Khao Yai và Nakhon Ratchasima lại hấp dẫn bởi không gian xanh mát, các khu nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên và khí hậu dễ chịu - lựa chọn phù hợp cho du khách ưu tiên nghỉ ngơi.

Ẩm thực đường phố cũng là một điểm nhấn khó bỏ qua trong tiết trời mát mẻ đầu năm, với các món quen thuộc như Tom Yum, Pad Thai, hải sản nướng, xoài nếp dừa…

Mùa khô, những bãi biển ở Koh Larn sóng êm, trời xanh trong (Ảnh: Vietrantour).

Du lịch trải nghiệm sâu, không bị chi phối bởi mua sắm

Đón đầu xu hướng du lịch trải nghiệm, trong dịp đầu năm, Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) phối hợp cùng Công ty Vietrantour giới thiệu các chương trình tour Thái Lan theo hướng mua sắm tự do - không bắt buộc, tập trung vào trải nghiệm điểm đến và cân bằng giữa tham quan - nghỉ dưỡng.

Các hành trình đa dạng từ Bangkok - Pattaya - Koh Larn (16/1, 20/1, giá từ 14,95 triệu đồng), Khao Yai - Nakhon Ratchasima (16/1, 20/1, giá từ 14,95 triệu đồng), đến Kanchanaburi (16/1, 20/1, giá từ 14,95 triệu đồng) được thiết kế linh hoạt, phù hợp với quỹ thời gian ngắn dịp Tết Dương lịch nhưng vẫn đảm bảo chiều sâu trải nghiệm.

Theo chị Huệ Linh, đại diện Phòng Tiếp thị Vietrantour: “Bên cạnh việc phát triển các hành trình du lịch mới mẻ, hạn chế mô hình tour 5 ngày với các điểm mua sắm bắt buộc nối tiếp nhau nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách, chúng tôi hướng tới một cách làm du lịch bền vững hơn - nơi giá trị của mỗi chuyến đi được đo bằng cảm xúc và trải nghiệm thực sự của khách hàng”.

Du lịch Thái Lan trong tháng 1 vì thế không chỉ là chuyến đi tham quan, mà còn là khoảng thời gian để du khách thư giãn, làm mới cảm xúc và khởi động năm mới một cách trọn vẹn. Thông tin chi tiết về các chương trình tour Thái Lan dịp đầu năm có thể được tham khảo tại đây hoặc liên hệ trực tiếp với Vietrantour.