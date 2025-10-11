TPHCM rực rỡ cờ hoa trước thềm Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025–2030

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sẽ diễn ra trong 3 ngày (13 - 15/10) với sự tham dự của 550 đại biểu, được chia thành 12 tổ. Phiên trù bị sẽ được tổ chức vào ngày 13/10, trong khi phiên khai mạc chính thức diễn ra vào sáng 14/10 tại Học viện Cán bộ TPHCM.

Điểm nhấn của Đại hội lần này là phiên khai mạc sẽ được truyền hình trực tiếp đến 4 điểm cầu, bao gồm 3 điểm tại TPHCM, Bình Dương, Vũng Tàu và 1 điểm tại Côn Đảo. Đặc biệt, Đại hội cũng thực hiện chủ trương không nhận quà tặng, hoa chúc mừng, nhằm đảm bảo tính trang trọng, tiết kiệm và hiệu quả.

Công tác chuẩn bị cho Đại hội đã được triển khai đồng bộ và chu đáo trên mọi phương diện.

Từ trang trí, đảm bảo an ninh, tuyên truyền đến tổ chức triển lãm thành tựu và các hoạt động văn hóa - xã hội, mọi khâu đều được thực hiện nghiêm túc, chỉn chu, tạo nên không khí trang trọng, an toàn, tiết kiệm, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của thành phố trước sự kiện chính trị trọng đại này.

Trước phiên họp trù bị, các đại biểu đã tham gia chuyến tham quan, trải nghiệm thực tế tại một số địa điểm nổi bật về thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của ba vùng đất trước khi sáp nhập.

Triển lãm trưng bày 120 hình ảnh với chủ đề “Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh: Tự tin, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” đang diễn ra đến ngày 18/10 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường đi bộ Bạch Đằng (phường Thủ Dầu Một), Quảng trường Thùy Vân (phường Vũng Tàu) và Quảng trường Bà Rịa (phường Bà Rịa).

Khắp các ngã ba đường, hẻm nhỏ, công viên đều được trang hoàng rực rỡ với cờ hoa, băng rôn, pano cổ động, thể hiện niềm tin và kỳ vọng của người dân vào sự phát triển của TPHCM trong giai đoạn mới.

Pano chào mừng Đại hội Đảng bộ TPHCM cũng được trình chiếu ở các tòa nhà trung tâm và khẩu hiệu chào mừng Đại hội Đảng nhìn qua sông Sài Gòn.

Sau khi sáp nhập, TPHCM trở thành một đô thị đặc biệt mở rộng với ba vùng mang đặc trưng phát triển khác nhau nhưng có tính bổ trợ rất lớn. Toàn hệ thống chính trị và người dân cùng chung quyết tâm xây dựng thành phố trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình - xứng đáng là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học lớn của cả nước.