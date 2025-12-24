Xe ben Forland D65 - Sự kết hợp giữa tiện nghi, an toàn và hiệu suất vận hành

Sự xuất hiện của mẫu xe này cho thấy bước tiến rõ nét của Veam Motor trong việc nâng tầm chất lượng xe ben hạng nhẹ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong xây dựng, vận chuyển vật liệu và kinh doanh dịch vụ công trình. Dưới đây là các ưu điểm nổi bật làm nên sức hút của Forland D65.

Thiết kế hoàn toàn mới, nội thất sang trọng, tiện nghi vượt trội

Một điểm nhấn của Forland D65 nằm ở sự đổi mới mạnh mẽ trong thiết kế tổng thể, kích thước nhỏ gọn phù hợp vận chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng ở các cung đường nhỏ hẹp từ thành thị đến nông thôn. Ngoại thất được thiết kế theo phong cách hiện đại, góc cạnh và khỏe khoắn hơn, phù hợp xu hướng thẩm mỹ của xe tải thế hệ mới.

Hình ảnh tổng thể xe (Ảnh: Veam Motor).

Bên trong cabin, nội thất được hoàn thiện với bảng táp lô hiện đại với nút điều khiển các chức năng được bố trí gọn gàng dễ quan sát, với đầy đủ các tính năng tiện ích hiện đại như kết nối nghe gọi điện thoại rảnh tay, nâng hạ kính bằng điện, khóa điện điều khiển từ xa thông minh, vô-lăng 3 chấu gật gù, điều hòa 2 chiều, hệ thống đèn pha led ban ngày, ghế ngồi êm ái và tầm nhìn rộng.

Không gian cabin rộng rãi, hộc chứa đồ bố trí khoa học giúp tài xế thoải mái hơn trong cả ngày dài làm việc. Đây là ưu thế hiếm thấy ở dòng xe ben 3,5 tấn truyền thống vốn thiên về tính thực dụng.

Nội thất tiện nghi, hiện đại (Ảnh: Veam Motor).

Trong khi nhiều dòng xe ben 3,5 tấn vẫn sử dụng hệ thống phanh thủy lực thì Forland D65 được trang bị hệ thống phanh khí nén (phanh hơi) - lựa chọn thường xuất hiện trên các dòng xe tải nặng, xe tải nặng, xe buýt, xe container.

Phanh hơi được trang bị trên dòng xe ben Forland D65 mang lại nhiều lợi ích. Cụ thể, phanh hỗ trợ an toàn hơn do hiệu quả ổn định, đặc biệt khi xe chở hàng nặng di chuyển trên các cung đường đồi núi, đèo dốc, địa hình phức tạp. Phanh hơi có tuổi thọ cao, ít phải bảo dưỡng, vận hành bền bỉ theo thời gian.

Việc trang bị phanh hơi cho thấy định hướng nâng tầm an toàn của Forland D65, mang lại sự yên tâm rõ rệt cho người dùng.

Hệ thống thủy lực của ben được sử dụng PTO (hộp trích công suất) từ hộp số, với trang bị điều khiển nâng hạ ben bằng công tắc điện thay thế cho việc sử dụng dây kéo truyền thống.

Đây là trang bị mới thường gặp trên các dòng xe ben cao cấp, giúp tối ưu trải nghiệm vận hành và chuyên nghiệp hơn. Xe còn có thêm chế độ hạ ben chậm (quá trình diễn ra từ từ và êm ái) giúp giảm sốc, bảo vệ khung gầm, sắt xi xe, đảm bảo an toàn và độ bền bỉ, đặc biệt hữu ích khi chở hàng nặng, đổ hàng không hết hoặc địa hình không bằng phẳng.

Hệ thống truyền động của xe ben rất quan trọng, sự vận hành ổn định của hệ thống truyền động thể hiện chất lượng của sản phẩm. Chính vì vậy, với sự kết hợp đồng bộ từ động cơ Yunei D19 công nghệ FEV Đức với hộp số chính kết hợp với hộp số phụ tăng thêm sức mạnh cho hệ thống truyền động, giúp xe vận hành mạnh mẽ, an toàn, hiệu quả.

Khung sườn xe cứng cáp, chịu tải cao (Ảnh: Veam Motor).

Không chỉ vậy, xe còn được trang bị khung gầm phụ, giúp tăng khả năng chịu xoắn và chịu tải của thùng ben; giảm lực tác động lên chassis chính và tăng độ bền kết cấu khi hoạt động liên tục tại công trường.

Nhờ kết cấu khung gầm chắc chắn kết hợp khung gầm phụ, Forland D65 đáp ứng ổn định cả khi chở vật liệu nặng, chạy đường gồ ghề hoặc vận hành trong điều kiện khắc nghiệt.

Khung gầm cứng cáp, chịu tải cao (Ảnh: Veam Motor).

Forland D65 được trang bị bộ lốp 7.00-16 cỡ lớn. Điều này mang lại loạt ưu điểm quan trọng: Khả năng chịu tải tốt hơn, vận hành ổn định khi chở đầy; độ bám đường cao, hạn chế trượt lết khi lên dốc hoặc vào công trường.

Lốp cỡ lớn giúp xe di chuyển êm hơn, đặc biệt khi di chuyển trên nền đường đá dăm, đường đất và it hư hại, tăng tuổi thọ lốp và giảm chi phí bảo trì. Bộ lốp lớn kết hợp cùng khung gầm khỏe tạo nên nền tảng vận hành chắc chắn - đúng bản chất của một chiếc xe ben công trường.

Với thiết kế hiện đại, nội thất tiện nghi, trang bị các tính năng thuận tiện và hệ thống truyền động, khung gầm - lốp xe vượt trội, Forland D65 là lựa chọn phù hợp cho các doanh nghiệp xây dựng, vận chuyển vật liệu, dịch vụ công trình. Dòng xe ben Forland dự kiến được Veam Motor đưa ra thị trường vào quý I/2026.