Dấu ấn các kỳ Đại hội Đảng bộ TPHCM giữa lòng phố đi bộ Nguyễn Huệ

Triển lãm ảnh "Đảng bộ TPHCM: Tự tin, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" đang thu hút đông đảo người dân và du khách tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TPHCM). Đây là một trong những hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030).

Triển lãm trưng bày 120 hình ảnh, giới thiệu lịch sử các kỳ Đại hội Đảng bộ TPHCM, tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây. Qua đó, người xem có thể tìm hiểu về quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố mang tên Bác, gắn liền với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng.

Bà Nguyễn Thị Liên (60 tuổi, phường Sài Gòn) chia sẻ: "TPHCM đã và đang trên đường phát triển để xứng danh với thành phố hiện đại, văn minh của cả nước. Để làm được điều đó là nhờ công sức của Đảng và Nhà nước lãnh đạo tài tình, để người dân có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc".

Triển lãm cũng khái quát quá trình phát triển của thành phố, thể hiện sự gắn kết chặt chẽ, đồng bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Anh Nguyễn Phú Thịnh (50 tuổi) nhận định: "Triển lãm được trưng bày ở không gian mở tại phố đi bộ giúp tiếp cận được nhiều người dân và du khách hơn. Đây cũng là dịp để người dân Thành phố tìm hiểu về lịch sử của các kỳ Đại hội Đảng bộ của TPHCM".

Triển lãm còn giới thiệu các thành tựu đạt được trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, vận động nhân dân giai đoạn 2020-2025; sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển kinh tế bền vững, văn hóa - xã hội, đối ngoại và hợp tác quốc tế, giữ vững quốc phòng - an ninh.

TPHCM mới, trên cơ sở hợp nhất TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7, đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử phát triển đô thị Việt Nam. Đây là sự hợp nhất toàn diện không gian phát triển, nơi ba cực kinh tế năng động bậc nhất cả nước hội tụ, với tầm nhìn mới hướng tới xây dựng siêu đô thị mang tầm quốc tế.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá và kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra phương hướng, mục tiêu và các đột phá giai đoạn 2025-2030 với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Sáng tạo”.

Đại hội xác định mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, nghĩa tình, sáng tạo; vì cả nước và cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Triển lãm ảnh sẽ kéo dài đến hết ngày 18/10. Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, dự kiến diễn ra phiên trù bị vào ngày 13/10, khai mạc phiên chính thức sáng 14/10 và bế mạc vào ngày 15/10.