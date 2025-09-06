Bí thư Trần Lưu Quang khảo sát địa điểm tổ chức Đại hội Đảng bộ TPHCM

Ngày 6/9, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã làm việc với Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và khảo sát các địa điểm dự kiến tổ chức đại hội. Buổi làm việc có sự tham dự của Phó bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Tại buổi làm việc, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Phạm Hồng Sơn đã báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị, nêu rõ nhiệm vụ, tiến trình và các phương án phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cũng thông tin về kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; Bộ Tư lệnh và Công an TPHCM báo cáo phương án đảm bảo an ninh, trật tự cho sự kiện.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác khảo sát địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố (Ảnh: Văn Minh).

Phó bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông cho biết, thời gian để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố không còn nhiều. Do đó, các cơ quan cần thường xuyên báo cáo tiến độ, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm và rõ kết quả. Các cơ quan, đơn vị, nhất là Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội cần khẩn trương rà soát tiến độ các phần việc.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thống nhất với góp ý, đề xuất của các thành viên trong Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội.

Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan phải phối hợp thật tốt công tác chuẩn bị và tổ chức phục vụ, trong đó có lưu ý đến công tác tuyên truyền, hậu cần, chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang, thiết bị, an ninh trật tự.

Bí thư Thành ủy TPHCM trao đổi với lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị về công tác chuẩn bị đại hội (Ảnh: Văn Minh).

Về khía cạnh ứng dụng công nghệ, Sở Khoa học Công nghệ TPHCM cần chủ trì triển khai các giải pháp công nghệ thông tin phục vụ đại hội theo nguyên tắc “tiện dụng, thực chất, không lãng phí”.

Các đơn vị liên quan phải xây dựng phương án truyền thông đa nền tảng, hiện đại, có khả năng lan tỏa mạnh đến người dân; đồng thời tổ chức các hoạt động triển lãm, chương trình nghệ thuật phục vụ lễ nghi và hoạt động chính trị của đại hội.