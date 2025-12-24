Tiết lộ 5 học sinh là đại biểu nhỏ tuổi nhất dự Đại hội Thi đua yêu nước

Sáng 24/12, Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI tổ chức họp báo công bố về tổ chức Đại hội.

Đại biểu chủ trì hội nghị (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Trả lời câu hỏi của phóng viên Dân trí về những đại biểu đặc biệt tham dự Đại hội, Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đỗ Thúy Phượng cho biết, trong số 2.223 đại biểu tham dự, đại biểu cao tuổi nhất là bà Nguyễn Thị Bình, 98 tuổi, Anh hùng Lao động, nguyên Phó Chủ tịch nước và 5 đại biểu nhỏ tuổi nhất.

Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đỗ Thúy Phượng (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Bà Phượng chia sẻ thông tin 5 đại biểu nhỏ tuổi nhất đều 11 tuổi bao gồm: em Lưu Phúc An, học sinh Trường THCS An Thới, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ; em Mai Đức Ninh, học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi, xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh; em Lữ Hoài Thương, học sinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; em Ngô Quỳnh Chi, học sinh Trường THCS Chùa Hang 2, tỉnh Thái Nguyên; em Văn Hoàng Minh Khuê, học sinh Trường THCS Hợp Giang, tỉnh Cao Bằng.

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy khái quát, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước, được tổ chức định kỳ.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Đại hội được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong giai đoạn 2021-2025; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2026-2030.

Với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”, Đại hội thể hiện rõ quyết tâm chính trị cao của Đảng và Nhà nước trong việc tiếp tục phát huy truyền thống thi đua yêu nước; coi thi đua là giải pháp quan trọng để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

“Đây cũng là dịp để tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu; các anh hùng, chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến - những người đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần cống hiến và sức sáng tạo của con người Việt Nam trong thời kỳ mới”, bà Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh.

Theo Đề án tổ chức, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI sẽ được tổ chức trọng thể trong 2 ngày (26-27/12) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, với sự tham dự của 2.223 đại biểu.

Trong đó, phần lớn là các điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước; chủ yếu là những người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố, chiếm 65,5% tổng số đại biểu tham dự Đại hội.

Bên cạnh chương trình Đại hội chính thức, nhiều hoạt động phong phú sẽ được tổ chức trước, trong và sau Đại hội như: triển lãm ảnh, trưng bày thành tựu phát triển kinh tế -xã hội; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; giao lưu, tôn vinh các điển hình tiên tiến, qua đó, tạo không khí thi đua sôi nổi, lan tỏa sâu rộng tinh thần thi đua yêu nước trong toàn xã hội.