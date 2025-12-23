Lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật từ 2 cuộc thi về giao thông

Chiều 19/12, tại Hội trường Bộ Công An (số 30 Trần Bình Trọng, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phối hợp với báo Dân trí tổ chức Lễ trao giải cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ", vinh danh 24 cá nhân xuất sắc nhất.

Tại đây, Cục Cảnh sát giao thông tổ chức Lễ trao giải cuộc thi "Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát giao thông", vinh danh 71 cá nhân đạt giải.

Tới dự có Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an và nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập báo Dân trí, cùng nhiều khách mời khác.

Ngày 2/7, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Cục Cảnh sát giao thông cùng báo Dân trí chính thức phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ”, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về an toàn khi tham gia giao thông.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến, với 3 kỳ thi tháng (tháng 7, 8, 9) và đã được đông đảo người dân tham gia. Tổng số người tham gia cuộc thi là 918.043 người.

Ban giám khảo đã chọn ra 10 bài thi xuất sắc trong mỗi kỳ để trao giải thưởng năm, gồm 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 15 giải Khuyến khích và các giải phụ khác. Danh sách 24 người đạt giải thưởng chính đã được công bố công khai trên báo Dân trí vào ngày 10/12.

Theo nhà báo Lê Bảo Trung, Trưởng ban Khoa học Công nghệ và Giáo dục, báo Dân trí (thành viên Ban giám khảo cuộc thi), năm nay cuộc thi thu hút gần 1 triệu bài dự thi từ khắp các tỉnh, thành trong cả nước, đối tượng tham gia rất đa dạng, từ học sinh, sinh viên, tới cán bộ, công chức, viên chức.

Ông Trung cho biết, chất lượng bài dự thi được hội đồng đánh giá khá đồng đều. Phần lớn người dự thi nắm vững các quy định trong Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 và Nghị định 168/2024.

"Nhiều bài thể hiện sự hiểu biết pháp luật khá sâu, cách trình bày mạch lạc, lập luận có căn cứ pháp lý, căn cứ thực tiễn. Đặc biệt, nhóm thí sinh trẻ cho thấy tư duy sáng tạo và khả năng ứng dụng công nghệ số rất tốt", nhà báo Lê Bảo Trung nhận xét.

Cũng theo ông Trung, nhiều bài thi đã đề xuất sử dụng camera AI, dữ liệu lớn (Big Data) và app cảnh báo giao thông thông minh. Điều này cho thấy nhận thức pháp luật của thế hệ trẻ đang chuyển từ “học thuộc” sang “hiểu bản chất để hành động”.

"Điểm nổi bật năm nay là ý tưởng gắn chặt giữa 3 yếu tố: pháp luật - công nghệ - cộng đồng. Các bài thi lọt chung khảo không dừng ở việc chấp hành luật đơn thuần mà đưa ra giải pháp cụ thể để cải tạo hiện trạng", nhà báo Lê Bảo Trung chia sẻ.

Nói về cuộc thi này, Trưởng Ban giám khảo - Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng 3, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, những người tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ” đã được thấy những tình huống giao thông gần gũi nhất.

Ban tổ chức cũng đưa ra những clip tình huống để yêu cầu người thi phát hiện lỗi vi phạm, từ đó đề ra giải pháp nhằm ngăn chặn, phòng ngừa.

“Qua chấm thi, chúng tôi thấy nhận thức của người dân rất cao, rất tốt. Nhiều giải pháp được đưa ra trong các bài thi rất sáng tạo, rất hay về bảo đảm an toàn giao thông, ứng dụng khoa học công nghệ cũng như trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông. Dù đó là ý tưởng nhưng đã gợi mở để chúng tôi có cơ sở phát triển, tham mưu các cấp lãnh đạo, đặc biệt lãnh đạo Bộ Công an trong triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian tới”, Đại tá Nguyễn Quang Nhật cho hay.

Còn Đại tá Trần Quốc Toàn, Trưởng phòng 3 - Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp (V03, Bộ Công an), Phó Trưởng ban giám khảo cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ", đánh giá cuộc thi nhằm giúp người dân tích cực tìm hiểu quy định pháp luật về giao thông.

Từ đó sẽ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện đúng quy định về đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ tính mạng cho mình và những người tham gia giao thông khác.

Cuộc thi được tổ chức rất bài bản, chu đáo nên thu hút lượng người tham gia rất đông với đủ lứa tuổi, bậc học, ngành học.

“Các bài thi có sự đầu tư chu đáo, đạt chất lượng. Ban giám khảo phải làm việc nghiêm túc, lựa chọn những bài thi xứng đáng nhất, đạt kết quả cao nhất để trao giải”, ông Toàn nói.

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát giao thông (21/2/1946-21/2/2026), Cục Cảnh sát giao thông đã chủ trì tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát giao thông”.

Ban tổ chức cuộc thi cho biết, kết quả chấm vòng sơ khảo cho thấy, từ khi phát động cuộc thi đến ngày 30/9, đã nhận được 14.350 bài dự thi từ cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Bộ Công an, công an các địa phương, các trường công an nhân dân, giáo viên, học sinh các trường THPT, THCS, Tiểu học và đông đảo người dân.

Tại vòng chung khảo, ban giám khảo đã thực hiện chấm toàn bộ 40 tác phẩm đã được lựa chọn từ vòng sơ khảo, và xếp từ cao xuống thấp theo số điểm trung bình của các giám khảo chấm thi. Ban tổ chức quyết định trao giải thưởng cho các bài dự thi theo cơ cấu giải thưởng: 1 giải Nhất; 3 giải Nhì; 5 giải Ba; 20 giải Khuyến khích.

Khi nói về cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát giao thông” Đại tá Nguyễn Quang Nhật và các thành viên ban giám khảo đều ngạc nhiên trước số lượng bài thi rất lớn, hơn 140.000 bài và có sự tham gia của đông đảo các thành phần trong xã hội.

“Chúng tôi thấy người dự thi rất chịu khó, công phu sưu tầm tư liệu, thiết kế bài dự thi rất bắt mắt, ứng dụng công nghệ để sáng tạo bài thi bằng lời nói, chữ nổi, mô hình kèm theo nhằm tạo thành một ấn tượng rất tốt với ban giám khảo”, ông Nhật nói.

Theo ông Nhật, qua những câu hỏi mang tính gợi mở như “Hãy nêu tấm gương CSGT mà bạn tâm đắc và vì sao?”, Ban tổ chức đã nhận thấy sự quan tâm của quần chúng nhân dân dành cho lực lượng CSGT vô cùng to lớn.

“CSGT phải dựa vào dân, phải vì dân mà chiến đấu. Đâu dân cần CSGT có, đâu dân khó có CSGT. Chính mối quan hệ máu thịt đó đã thúc đẩy ra những câu chuyện bình dị giữa đời thường: Giúp người đi đường một chai nước giữa trời nắng nóng; vượt qua thiên tai, lũ lụt để giúp đỡ, đến với người dân, cùng người dân bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn”, ông Nhật bày tỏ.

Trưởng Ban giám khảo Nguyễn Quang Nhật tin rằng mỗi thành viên khi chấm thi đều cảm thấy thử thách và có cảm xúc chất chứa.

“Có lẽ mỗi thành viên ban giám khảo cuộc thi này cũng thấy được giá trị của lực lượng CSGT trong nhân dân, CSGT trong đảm bảo giữ gìn cho mọi người dân tham gia giao thông văn minh, an toàn”, ông Nhật tin tưởng.

Xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ”, chị Nguyễn Thị Mai Hương (27 tuổi, trú tại Thanh Hóa) không giấu được niềm vui, sự xúc động khi nhắc lại khoảnh khắc nhận tin mình đạt giải.

Với chị, đây không chỉ là một giải thưởng mà còn là sự ghi nhận cho quá trình kiên trì tìm hiểu, trau dồi kiến thức pháp luật, đặc biệt là về Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ trong suốt thời gian qua.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Mai Hương cho biết bản thân là người có thói quen thường xuyên cập nhật các quy định pháp luật, đặc biệt là về lĩnh vực giao thông đường bộ.

Xuất phát từ mong muốn hiểu đúng, làm đúng để bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh khi tham gia giao thông, chị luôn dành thời gian đọc, nghiên cứu các văn bản pháp luật cũng như những bài viết phân tích, tuyên truyền trên báo chí chính thống.

Là độc giả thường xuyên của báo Dân trí, khi thấy cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ” được phát động, chị Mai Hương đã nhanh chóng đăng ký tham gia.

Theo chị, đây là cơ hội để hệ thống hóa lại kiến thức đã có, đồng thời tìm hiểu sâu hơn, đầy đủ hơn về các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống hằng ngày. Quá trình tham gia cuộc thi cũng là dịp để chị tự kiểm tra mức độ hiểu biết của bản thân, từ đó bổ sung những nội dung còn thiếu sót.

“Khi nhận được thông báo đạt giải Nhất, tôi thực sự bất ngờ và xúc động. Tôi không nghĩ mình lại may mắn và vinh dự đến vậy”, chị Hương chia sẻ.

Niềm vui ấy càng trở nên trọn vẹn hơn khi những nỗ lực học hỏi, tìm hiểu pháp luật của chị được ghi nhận một cách xứng đáng. Thông qua cuộc thi, chị Nguyễn Thị Mai Hương bày tỏ mong muốn mỗi người dân sẽ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông văn minh, hiện đại, góp phần giảm thiểu tai nạn và ùn tắc.

Chị nhấn mạnh, việc hiểu và tuân thủ luật giao thông không chỉ là trách nhiệm với bản thân mà còn là trách nhiệm với cộng đồng.

Đánh giá về cuộc thi, chị Hương cho rằng ban tổ chức đã triển khai rất bài bản, chuyên nghiệp, ứng dụng hình thức hiện đại, tạo điều kiện để mọi tầng lớp nhân dân trên cả nước đều có thể dễ dàng tham gia.

"Đây là một sân chơi bổ ích, ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật trong xã hội", chị Nguyễn Thị Mai Hương nhấn mạnh.

Chia sẻ sau lễ trao giải trong niềm vui và xúc động khi đại diện nhóm tác giả đạt giải Nhất của cuộc thi "Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát giao thông", Đại úy Phí Đình Tiệp, đại diện nhóm tác giả là giảng viên, học viên Học viện Cảnh sát nhân dân cho biết, thành công của bài dự thi là kết quả của quá trình chuẩn bị nghiêm túc, công phu và sự chung sức, đồng lòng của cả tập thể.

Theo Đại úy Tiệp, ngay từ khi phát động cuộc thi cá nhân anh cùng các thành viên trong nhóm đã xác định đây là dịp ý nghĩa để ôn lại truyền thống, khẳng định vai trò, vị trí của lực lượng cảnh sát giao thông trong suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

“Chúng tôi dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ thể lệ, yêu cầu, cũng như từng câu hỏi mà Ban Tổ chức đưa ra. Mỗi nội dung đều được phân tích cẩn trọng, đối chiếu nhiều nguồn tài liệu để bảo đảm tính chính xác, đầy đủ và đúng định hướng”, Đại úy Tiệp nói.

Theo đại diện nhóm tác giả đạt giải Nhất, mục tiêu cuối cùng mà nhóm hướng tới không chỉ dừng lại ở kết quả của cuộc thi, mà là truyền tải thông điệp về trách nhiệm chung trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Đại úy Tiệp cho biết, điều khiến anh và các thành viên trong nhóm tâm huyết nhất chính là ý nghĩa lịch sử và giá trị nhân văn mà cuộc thi mang lại.

Ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát giao thông không chỉ là dịp để ôn lại chặng đường đã qua, mà còn có sức lan tỏa mạnh mẽ, tác động tích cực đến nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân khi tham gia giao thông.

“Thông điệp mà chúng tôi muốn gửi gắm là dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, lực lượng cảnh sát giao thông cũng luôn sẵn sàng vượt qua khó khăn, gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ. Đâu cần cảnh sát giao thông có, đâu khó có cảnh sát giao thông”, anh nhấn mạnh.

Từ góc nhìn của người trực tiếp tham gia cuộc thi, Đại úy Tiệp đánh giá cao công tác tổ chức với quy trình bài bản, chuyên nghiệp, thể lệ rõ ràng, chi tiết.

Đặc biệt, cuộc thi không chỉ giới hạn trong lực lượng Công an nhân dân mà còn mở rộng đối tượng tham gia ngoài ngành, qua đó thu hút đông đảo tác giả và tạo sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội.

“Cuộc thi thực sự có ý nghĩa khi không chỉ riêng lực lượng Cảnh sát giao thông tham gia, mà còn có sự đồng hành của nhiều tầng lớp nhân dân. Đây là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao nhận thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong cộng đồng”, Đại úy Phí Đình Tiệp nhận định.

Thông qua cuộc thi, đại diện nhóm tác giả đạt giải Nhất cũng gửi gắm lời nhắn nhủ tới người dân, mỗi cá nhân hãy nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, ứng xử văn minh, an toàn để góp phần giảm thiểu tai nạn, ùn tắc, cùng xây dựng xã hội trật tự, hiện đại và phát triển bền vững.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng Phòng Hướng dẫn, tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông Cục CSGT cho biết nhiều năm qua, Cục CSGT đã phối hợp với báo Dân trí và luôn coi báo Dân trí là một đơn vị để phối hợp chặt chẽ trong các công tác truyền thông, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Theo Đại tá Nhật, việc phối hợp được thể hiện qua các công việc sau:

Thứ nhất, Cục CSGT đã phối hợp với báo Dân trí để tổ chức cuộc thi Sáng kiến an toàn giao thông trong 4 năm liên tiếp.

Thứ hai, năm 2025 cũng là năm triển khai Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Cục CSGT cũng đã phối hợp với báo Dân trí để tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ", với một hình thức hoàn toàn khác.

Theo Đại tá Nhật, đây là một cuộc thi không giống như những cuộc thi thông thường, mà trong cuộc thi này các thí sinh sẽ thi trực tuyến và chia làm 3 tháng, mỗi tháng thi một cuộc, mỗi cuộc thi các thí sinh sẽ tự lựa chọn các clip về tình huống giao thông có thật trên đường... để từ đó thí sinh phân tích, đánh giá.

Từ đó, chính các thí sinh cũng sẽ được nâng cao ý thức và kỹ năng khi tham gia giao thông.

Thứ ba, Cục CSGT phối hợp với báo Dân trí, coi báo Dân trí như một kênh chính thống để tuyên truyền về các hoạt động của lực lượng CSGT, xây dựng lực lượng CSGT, ứng dụng khoa học công nghệ... trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

"Các hoạt động nêu trên sau khi được đăng tải trên báo Dân trí đã rất lan tỏa và hiệu quả. Tôi lấy ví dụ như cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã thu hút tới gần 1 triệu người tham gia. Như vậy có thể thấy, một cuộc thi trực tuyến mà đạt được con số đó đã là rất thành công và đáng quý", Đại tá Nhật chia sẻ.

Nói về cuộc thi "Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát giao thông", Đại tá Nhật cho biết báo Dân trí đã thực hiện truyền thông một cách thường xuyên và liên tục.

Qua đó, cuộc thi trở nên lan tỏa trong toàn xã hội, lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông.

"Ngoài ra, việc báo Dân trí tuyên truyền trước, trong, sau các cuộc thi, tuyên truyền thường xuyên và liên tục các vấn đề về trật tự, an toàn giao thông đã giúp nâng cao ý thức chấp hành giao thông của người dân trong xã hội", Đại tá Nguyễn Quang Nhật nói thêm.

Nội dung: Văn Yên

Thiết kế: Tuấn Nghĩa

23/12/2025 - 06:01