Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để Tết Dương lịch 2026 được nghỉ 4 ngày

Bộ Nội vụ vừa có đề xuất mới về phương án nghỉ Tết Dương lịch năm 2026. Phương án nêu ra đang được lấy ý kiến các bộ, ngành.

Theo đó, cơ quan này đề xuất nghỉ ngày 1/1/2026 dương lịch theo quy định; hoán đổi từ ngày làm việc thứ sáu (ngày 2/1/2026) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ bảy (ngày 10/1/2026).

Tết Dương lịch năm 2026 rơi vào thứ năm, ngày 1/1/2026 (Ảnh minh họa).

Nếu đề xuất này được thông qua, dịp tết Dương lịch năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ năm ngày 1/1/2026 dương lịch đến hết chủ nhật ngày 4/1/2026 dương lịch. Trong đó, có 2 ngày nghỉ liên tiếp do hoán đổi với ngày làm việc và 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Bộ Nội vụ cho biết đề xuất này cũng khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ tết Dương lịch năm 2026 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức nhưng đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật; khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Trước đó, theo thông báo của Bộ Nội vụ về các dịp nghỉ lễ, Tết năm 2026, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết.

Như vậy, kỳ nghỉ Tết chính thức bắt đầu từ thứ hai ngày 16/2/2026 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ sáu, ngày 20/2/2026 (tức ngày mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Cùng với 5 ngày nghỉ Tết, cán bộ, công chức được nghỉ nối tiếp 4 ngày nghỉ hằng tuần. Khối cơ quan khu vực công có kỳ nghỉ tới 9 ngày liên tiếp.

Đối với người lao động, người sử dụng lao động khu vực ngoài công lập, đơn vị quyết định lựa chọn phương án nghỉ Tết Nguyên đán như sau: Lựa chọn nghỉ 1 ngày cuối năm Ất Tỵ và 4 ngày đầu năm Bính Ngọ hoặc 2 ngày cuối năm Ất Tỵ và 3 ngày đầu năm Bính Ngọ hoặc 3 ngày cuối năm Ất Tỵ và 2 ngày đầu năm Bính Ngọ.

Với dịp lễ Quốc khánh, công chức, viên chức được nghỉ 2 ngày theo quy định, gồm ngày 2/9/2026 và 1 ngày liền kề trước là ngày 1/9/2026. Cả nước cũng thực hiện hoán đổi từ ngày làm việc thứ hai, ngày 31/8/2026, sang ngày nghỉ hằng tuần thứ bảy, ngày 22/8/2026 (nghỉ thứ hai, ngày 31/8/2026, và làm bù vào thứ bảy, ngày 22/8/2026).

Như vậy, cùng với ngày nghỉ hằng tuần và nghỉ lễ, cán bộ, công chức được nghỉ 5 ngày liên tiếp dịp này.

Với người lao động khu vực doanh nghiệp, dịp lễ Quốc khánh sẽ được nghỉ thứ tư ngày 2/9/2026 và lựa chọn nghỉ 1 trong 2 ngày: thứ ba, ngày 1/9/2026, hoặc thứ năm, ngày 3/9/2026.

Ngoài 3 dịp nghỉ lễ trên, cán bộ, công chức còn được nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), ngày 30/4 (Chiến thắng), ngày 1/5 (Quốc tế lao động).