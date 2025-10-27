Chủ tịch thành phố Huế trực tiếp đến bệnh viện hỗ trợ bệnh nhân "chạy lũ"

Chiều 27/10, ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND thành phố Huế, đã trực tiếp có mặt tại Bệnh viện Phục hồi chức năng thành phố để chỉ đạo công tác di chuyển bệnh nhân đến nơi an toàn, trong bối cảnh khu vực này đang bị ngập sâu do mưa lũ.

Lực lượng chức năng của thành phố Huế đã khẩn trương huy động nhân lực và phương tiện để sơ tán 29 bệnh nhân từ bệnh viện đến các địa điểm an toàn hơn.

Ông Phan Thiên Định (ngoài cùng bên phải), Chủ tịch UBND thành phố Huế cùng lực lượng chức năng hỗ trợ di dời người đến nơi an toàn (Ảnh: Ngọc Minh).

Tại đây, Chủ tịch UBND thành phố Huế đã thăm hỏi, động viên các bệnh nhân và lực lượng hỗ trợ đang làm nhiệm vụ.

Trước tình hình nước lũ tiếp tục dâng cao, ông Phan Thiên Định đã chỉ đạo UBND các xã, phường tiếp tục công tác sơ tán, di dời người dân tại các vùng thấp trũng, ngập lụt đến nơi an toàn.

Chủ tịch UBND thành phố Huế đặc biệt lưu ý lực lượng chức năng ưu tiên các nhóm dễ bị tổn thương như phụ nữ mang thai, người cao tuổi, trẻ em và người khuyết tật.

Lãnh đạo thành phố Huế cũng yêu cầu rà soát việc dự trữ vật tư, phương tiện và hàng hóa thiết yếu, đặc biệt tại các khu vực thường xuyên bị chia cắt khi mưa lũ lớn, vùng sâu, vùng xa. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền để người dân chủ động dự trữ tại chỗ, chuẩn bị cho khả năng mưa lũ kéo dài.