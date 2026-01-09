Thủ phủ quất cảnh Hội An tất bật vào vụ làm ăn lớn nhất năm

Những ngày này, không khí tại các vườn quất ở phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Các chủ vườn đang tất bật chăm sóc, tỉa cành để chuẩn bị cho vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hứa hẹn mang đến thị trường những chậu quất cảnh đẹp nhất.

Phường Hội An Tây, được hình thành từ sự sáp nhập của 4 xã, phường cũ (Thanh Hà, Cẩm Hà, Tân An và Cẩm An của thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam), nổi tiếng với hai địa danh Cẩm Hà và Thanh Hà - được mệnh danh là “thủ phủ” quất cảnh của miền Trung. Mỗi dịp Tết đến, nơi đây cung ứng hàng trăm nghìn chậu quất cho thị trường các tỉnh, thành lân cận.

Quất năm nay quả to, tròn đều và đẹp, được thương lái ưa chuộng (Ảnh: Ngô Linh).

Ông Nguyễn Văn Thành (49 tuổi, khối Cửa Suối, phường Hội An Tây) cho biết gia đình ông trồng 500 chậu quất cảnh trong năm nay. Hiện tại, hơn 80% số lượng quất đã được các thương lái từ Quảng Trị, Gia Lai, Huế… đặt cọc và giao cho nhà vườn tiếp tục chăm sóc để kịp xuất bán vào dịp Tết.

Theo ông Thành, giá quất cảnh từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng/chậu, tùy thuộc vào kích thước và dáng cây. Mặc dù thời tiết năm nay có nhiều diễn biến bất lợi, nhưng nhờ sự chủ động theo dõi và áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật, các vườn quất vẫn sinh trưởng tốt và cho quả sai.

"So với năm ngoái, năm nay giá thị trường tốt hơn và bán nhanh. Sau một năm vất vả, gia đình tôi đã hái quả ngọt", ông Thành phấn khởi nói.

Chủ vườn tích cực chăm sóc để sau 15 tháng Chạp, thương lái đến chở đi tiêu thụ (Ảnh: Ngô Linh).

Ông Nguyễn Vân (khối Bầu Ốc, phường Hội An Tây) cũng cho biết, gia đình ông trồng 600 chậu quất cảnh các loại trong năm nay. Gần 90% lượng hàng đã được thương lái đặt cọc với giá tốt hơn năm ngoái.

Tiêu chí để một chậu quất có giá cao là quả phải to, tròn đều, đẹp và ra lộc đúng dịp Tết. Giá quất cảnh rất đa dạng, từ 500.000 đồng đến 5 triệu đồng mỗi chậu. Những cây lớn, thế đẹp có thể lên tới vài chục triệu đồng, trong khi quất mini có giá 70.000-150.000 đồng/chậu.

“Sau khi trừ chi phí, công chăm sóc, lãi cũng không nhiều. Những năm qua, do vườn làm ăn uy tín nên khách đặt hàng từ sớm, giờ tôi chỉ chú trọng chăm sóc để chờ ngày thương lái đến mang đi tiêu thụ”, ông Vân chia sẻ.

Nghề trồng quất cảnh còn tạo việc làm cho nhiều lao động phụ trợ (Ảnh: Ngô Linh).

Nghề trồng quất cảnh không chỉ mang lại thu nhập cho các chủ vườn mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động phụ trợ.

Bà Lê Thị Mai (62 tuổi, phường Hội An Tây) cho biết vào thời điểm cận Tết, bà được các chủ vườn thuê cắt tỉa lá, loại bỏ các quả không đạt chuẩn… với tiền công 200.000 đồng/ngày, bao ăn trưa. Công việc luôn có sẵn, làm xong vườn này lại tiếp tục sang vườn khác.

Theo Trung tâm cung ứng sự nghiệp công phường Hội An Tây, vụ quất cảnh Tết năm nay, địa phương có gần 700 hộ dân trồng hơn 200.000 chậu quất cảnh các loại, tăng 40.000 chậu so với Tết năm ngoái.

Dự kiến, vào ngày 10 và 11/12 âm lịch, chính quyền phường Hội An Tây sẽ tổ chức lễ hội quất cảnh, hứa hẹn thu hút đông đảo du khách, người dân và thương lái đến tham quan, mua sắm.