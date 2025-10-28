Nước dâng sát mái nhà, người dân chen chúc trên gác tránh lũ

Người dân lên gác tránh lũ

Trưa 28/10, khu vực phía Bắc thành phố Huế có mưa rất lớn, mực nước tại các sông Bồ, Ô Lâu dâng cao. Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, nhiều khu dân cư tại các địa phương phía Bắc thành phố Huế bị ngập sâu trong nước.

Hàng ngàn hộ dân ở các địa phương nêu trên đang vật lộn trong dòng nước đục ngầu, các tuyến đường bị chia cắt, xe cộ không thể lưu thông, điện bị cắt, thông tin liên lạc gián đoạn, người dân phải dùng thuyền, xuồng nhỏ để di chuyển, tiếp tế lương thực.

Nhà dân ở phường Phong Điền ngập sâu trong nước (Ảnh: Tiến Thành).

Hai ngày qua, anh Võ Thắng (SN 1994, trú xã Phong Điền, thành phố Huế) cùng vợ và con nhỏ phải leo lên gác xép sát mái nhà vì nước lũ dâng cao. Căn nhà của anh Thắng nằm bên sông Ô Lâu, đã bị ngập sâu gần 2m.

"Nước lũ dâng cao quá nên tôi phải đưa vợ con và tài sản quan trọng lên gác, mọi sinh hoạt, ăn uống đều trên này cả, mấy hôm nay đang ăn mì tôm. Tôi để sẵn con đò nhỏ trước nhà, nếu nước dâng quá cao sẽ di tản đi nơi khác", anh Thắng chia sẻ.

Anh Võ Thắng đưa vợ con lên gác sát mái nhà tránh lũ (Ảnh: Tiến Thành).

Cách đó không xa, ông Nguyễn Thành (SN 1959) cũng đã đưa vợ và đàn cháu nhỏ lên tầng áp mái bởi tầng dưới của căn nhà đã ngập sâu trong nước.

Trong căn gác chật chội, ông Thành kê tạm vài tấm ván, trải chiếc chiếu mỏng làm chỗ ngủ, một góc bếp nhỏ để nấu ăn và tích trữ nước, lương thực. Dưới sân, chiếc thuyền nhỏ buộc bằng sợi dây thừng là phương tiện duy nhất để ông Thành ra ngoài khi cần.

"Mực nước đã ngang với đợt lũ lịch sử năm 2020, tôi nghe báo trời tiếp tục có mưa lớn nên rất lo. Cả đêm qua tôi không thể chợp mắt, cứ nghe nước vỗ mạnh là lại dậy soi đèn xem mực nước đến đâu”, ông Thành nói.

Ông Thành và các cháu của mình tránh lũ trong gác mái chật hẹp (Ảnh: Tiến Thành).

Hơn 35.000 căn nhà bị ngập

Không chỉ Phong Điền, tại xã Đan Điền, nhiều nhà dân cũng bị nước tràn vào. Sau hai ngày vật lộn với mưa lũ, điện thoại của ông Trần Đình Hùng (SN 1960) hết pin, ông phải lội nước, chèo xuồng ra tuyến đường ven sông Bồ để sạc nhờ và mua thêm nhu yếu phẩm.

“Mấy năm lũ lớn như 2017 hay 2020, nước chỉ mấp mé thềm nhà tôi, nhưng năm nay đã ngập sâu 0,5m. Xuôi về phía hạ nguồn sông Bồ, nhiều nhà dân còn ngập nặng hơn. Mong trời sớm ngớt mưa, nước rút bớt để bà con đỡ khổ”, ông Hùng chia sẻ.

Ông Hùng cho biết mực nước trên địa bàn vượt nhiều mốc lịch sử (Ảnh: Tiến Thành).

Tại phường Phong Thái, thành phố Huế, lãnh đạo chính quyền phường này thông tin, mưa lũ khiến gần 700 căn nhà trên địa bàn bị ngập, nhiều tuyến đường bị chia cắt.

Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự phường Phong Thái đã chỉ đạo các đơn vị vận động, di dời người dân ở khu vực ngập sâu đến nơi an toàn, nghiêm cấm các phương tiện, người dân di chuyển trên các tuyến đường bị ngập lụt, sông, hồ.

"Chúng tôi đã đưa 27 người phụ nữ mang bầu đến nơi cao ráo, an toàn, gần cơ sở y tế, trong đó có 6 người đến trung tâm y tế, bệnh viện, dự sinh trong tuần này. UBND phường đã dự trữ lương thực, thực phẩm, các loại nhu yếu phẩm để tiếp tế người dân", lãnh đạo phường Phong Thái cho hay.

Người dân thành phố Huế dùng thuyền di chuyển trong lũ (Ảnh: Tiến Thành).

Theo báo cáo từ Ban chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Huế, đến trưa 28/10, mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long ở mức trên báo động III 1,10m, sông Bồ tại trạm Phú Ốc trên báo động III 0,27m. Trên sông Hương, sông Bồ, đây là đợt lũ đặc biệt lớn kể từ cơn lũ lịch sử năm 1999.

Đến nay, mưa lũ tại thành phố Huế đã làm một người chết, một người mất tích.

Mưa lũ gây ngập lụt cho địa bàn nhiều xã/phường, gồm: Phong Dinh, Phong Phú, Phong Quảng, Phong Thái, Đan Điền, Quảng Điền, Hóa Châu, Dương Nỗ, Thuận An, Hương Trà, Hương An, Kim Trà, Mỹ Thượng, Phú Hồ, Kim Long, Thuận Hóa, Phú Xuân, Thủy Xuân, Hương Thủy, Vỹ Dạ, An Cựu, Thanh Thủy, Phú Bài, Bình Điền, Phú Vinh, Phú Vang, Vinh Lộc, Phú Bài, Lộc An, Hưng Lộc.

Về giao thông, quốc lộ 1 đoạn qua địa phận các xã Phú Lộc và phường Hương Trà còn ngập 0,2-0,3m (đã thông xe), riêng đoạn qua địa bàn phường Phú Xuân và Thuận Hóa vẫn còn ngập sâu 0,3-0,8m, lực lượng chức năng đang phân luồng theo hướng đường tránh Huế.

Theo thống kê, ở thành phố Huế hiện có 35.000 nhà dân bị ngập (Ảnh: Tiến Thành).

Theo thống kê sơ bộ của các địa phương, trên địa bàn thành phố Huế có hơn 35.000 ngôi nhà bị ngập với độ sâu 0,5m-0,9m, có nơi gần 2m, một số địa phương bị ảnh hưởng nặng như xã Quảng Điền, phường Hóa Châu… Các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê để xác định cụ thể số lượng nhà bị ảnh hưởng và thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn.

Để đảm bảo an toàn, Công ty Điện lực thành phố Huế đã cắt điện nhiều khu vực ngập lụt để đảm bảo an toàn.

Tính đến sáng cùng ngày, chính quyền các địa phương ở thành phố Huế đã sơ tán, di dời 1.759hộ dân với 4.557 nhân khẩu tại 32 địa phương. Các xã, phường tiếp tục triển khai di dời các hộ dân có nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt kéo dài.