Cha dượng chém con riêng của vợ trước cổng trường ở Đồng Nai

Ngày 11/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự Huỳnh Văn Tình (SN 1992, ngụ xã Phước An, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

​Trước đó, trưa 9/1, Tình đã dùng dao chém cháu K.H. (SN 2011, quê tỉnh Đồng Tháp, con riêng của vợ Tình) ở trước cổng Trường THCS Phước An khiến cháu K.H. bị thương tích ở vùng mặt.

Huỳnh Văn Tình tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Sau khi gây án, Tình đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường và bị Công an xã Phước An bắt khi đang lẩn trốn tại ấp Thành Công, xã Phước An.

Tại cơ quan công an, Tình đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công an xã Phước An đã lập hồ sơ và bàn giao đối tượng Tình cùng tang vật vụ án cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.