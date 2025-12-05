Nhiều khu vực ở Lâm Đồng ngập sâu trong lũ, giao thông chia cắt

Ngày 5/12, ông Đặng Thanh Phúc, Bí thư Đảng ủy phường Hàm Thắng, Lâm Đồng, cho biết, địa phương phối hợp cùng các cơ quan chức năng hỗ trợ người dân sơ tán ra khỏi các vùng ngập lụt, nguy hiểm. Sáng cùng ngày, địa phương ghi nhận phường Hàm Thắng còn ngập nặng làm 7.000 hộ bị ảnh hưởng, trong đó có 2.800 hộ dân bị nước ngập trên 1m.

Khu dân cư bị ngập trong nước lũ ở Lâm Đồng (Ảnh: Trần Nguyên).

“Có 8 khu phố bị ngập hoàn toàn và toàn bộ người dân tại đây đã được sơ tán. Địa phương đã lo chỗ ở, hỗ trợ thực phẩm cho người dân. Khó khăn lớn nhất hiện nay là nhiều khu vực đang bị chia cắt, lực lượng chức năng chỉ sử dụng cano mới đưa thức ăn, nước uống vào hỗ trợ người dân được. Sáng nay, trụ sở UBND phường bị nước ngập gần 1m”, ông Đặng Thanh Phúc cho biết.

Bí thư Đảng ủy phường Hàm Thắng Đặng Thanh Phúc cho biết, đến 9h cùng ngày, nước lũ tại một số vị trí đang rút.

Sáng cùng ngày, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phong tỏa, chốt chặn ngăn người dân di chuyển vào điểm ngập lụt trên quốc lộ 1 để đảm bảo an toàn.

Nước lũ gây ngập lụt tại phường Hàm Thuận Bắc (Ảnh: Trần Nguyên).

Cơ quan chức năng ghi nhận khu vực ven sông Cái nước dâng cao, chảy xiết, gây ngập nhiều nhà dân bên sông; các khu phố Phú Thịnh, Kim Bình, Phú Xuân, Kim Ngọc của phường Hàm Thắng bị ngập sâu, nguy hiểm.

Trong khi đó, lãnh đạo phường Hàm Thuận Bắc cho biết, mưa lớn kèm việc các hồ chứa nước tăng lưu lượng xả lũ làm nhiều khu vực bị ngập sâu. Địa phương ghi nhận 612 căn nhà bị ngập nước, hư hại nhiều tài sản; nhiều căn nhà tại thôn Phú Thái, Lâm Giang, Dân Trí bị đổ sập, hư hỏng; lực lượng chức năng đã sơ tán 500 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.