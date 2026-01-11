Một phường ở TPHCM công khai các vựa phế liệu để người dân giám sát

UBND phường Tân Đông Hiệp (trước đây thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) vừa công khai danh sách 150 cơ sở thu mua, kinh doanh phế liệu trên địa bàn nhằm tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, trật tự đô thị và phát huy vai trò giám sát của quần chúng nhân dân.

Trạm ép giấy Phú Mỹ Hiệp nằm trong 150 cơ sở được cho phép hoạt động (Ảnh: Xuân Đoàn).

Đồng thời, địa phương này cũng tuyên truyền, kêu gọi các cơ sở không đảm bảo quy định của pháp luật chuyển đổi ngành nghề hoặc chấm dứt hoạt động.

Trong 150 cơ sở này, phần lớn là cơ sở kinh doanh nhỏ của các hộ dân, còn lại là công ty tư nhân.

Trong đó, khu phố Đông An là khu vực có nhiều cơ sở kinh doanh phế liệu nhất với 32 địa điểm; ít nhất là khu phố Mỹ Hiệp với một công ty và 1 hộ.

Phường Tân Đông Hiệp được thành lập trên cơ sở hợp nhất một phần phường Tân Đông Hiệp, phường Tân Bình (TP Dĩ An cũ) và 4 khu phố của phường Thái Hòa (TP Tân Uyên cũ). Phường Tân Đông Hiệp mới rộng 21,47km2 và hơn 100.000 dân.