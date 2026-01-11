Clip “bác sĩ cứu sống bé trai bị hóc dị vật” nổi bật tuần qua

Bác sĩ cứu sống bé trai bị hóc dị vật nhờ thủ thuật Heimlich

Một bé trai 15 tháng tuổi được mang đến phòng khám tại xã Như Quỳnh (Hưng Yên) trong tình trạng tím tái, ngưng thở hoàn toàn nghi do hóc dị vật.

Bằng kinh nghiệm của mình, bác sĩ tại phòng khám đã nhanh chóng thực hiện thủ thuật Heimlich để khai thông đường thở cho em bé. Nhờ những động tác nhanh và dứt khoát của bác sĩ, dị vật trong đường thở của em bé đã được tống ra ngoài, giúp em thoát khỏi tình huống nguy kịch.

Đoạn video được xem là bài học cho các bậc phụ huynh, cần nắm bắt thủ thuật Heimlich và các bước sơ cứu ban đầu để đề phòng tai nạn bất ngờ xảy ra với trẻ nhỏ.

Bác sĩ cứu sống bé trai bị hóc dị vật nhờ thủ thuật Heimlich (Video: BacsiBinhdaily).

Hình ảnh cảm động về mẹ già và người con gái bị mắc bệnh Down

Đoạn video do một nhân chứng ghi lại tại công viên ở thành phố Tarlac (Philippines), cho thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang đẩy đu quay cho người con gái bị mắc chứng bệnh Down của mình.

Nụ cười hạnh phúc xuất hiện trên gương mặt của cụ bà và cô con gái cho thấy họ đã có những phút giây vui vẻ cùng nhau. Sau khi chơi xong, cụ bà đã cẩn thận đỡ con gái của mình xuống khỏi đu quay.

Hình ảnh đẹp của hai mẹ con trong đoạn video đã khiến nhiều người cảm động.

Hình ảnh cảm động về mẹ già và người con gái bị mắc bệnh Down (Video: Newsflare).

Robot hình người với kiểu chuyển động khác thường

Mẫu robot hình người mang tên Atlas của hãng robot Boston Dynamics (Mỹ) được trình diễn tại triển lãm công nghệ CES 2026 đã gây ấn tượng với kiểu di chuyển khác thường.

Thay vì phải xoay người lại để chuyển hướng di chuyển như con người, mẫu robot này có thể xoay đầu, 2 cánh tay hoặc nửa thân trên 180 độ để di chuyển. Kiểu chuyển động này không giống với con người, nhưng lại giúp robot có thể hoạt động hiệu quả.

Robot hình người với kiểu chuyển động khác thường (Video: X).

Phản ứng hài hước của chú mèo khi lần đầu thấy tuyết rơi

Đoạn video ghi lại phản ứng hào hứng và thích thú của chú mèo khi lần đầu thấy tuyết rơi đã khiến nhiều cư dân mạng phải bật cười.

Phản ứng hài hước của chú mèo khi lần đầu thấy tuyết rơi (Video: Instagram).

Pin sạc dự phòng phát nổ và bốc cháy dữ dội trong túi một hành khách đi tàu

Camera giám sát tại một nhà ga tàu điện ngầm ở thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) đã ghi lại khoảnh khắc một viên pin sạc dự phòng bất ngờ phát nổ và bốc cháy dữ dội trong túi áo của một hành khách.

Đoạn video cho thấy người đàn ông hoảng hốt chạy xuống thang cuốn khi ngọn lửa bùng phát mạnh từ túi áo. Vụ việc may mắn không gây thương vong cho hành khách xung quanh.

Theo thông tin ban đầu, viên pin sạc dự phòng gặp sự cố mới được mua vào tháng trước và có chứng nhận an toàn 3C theo quy định bắt buộc tại Trung Quốc. Nguyên nhân vụ nổ đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Pin sạc dự phòng phát nổ và bốc cháy dữ dội trong túi một hành khách đi tàu ((Video: Weibo).

Khoảnh khắc người chơi trượt tuyết suýt rơi xuống khe núi

Người chơi trượt tuyết không hay biết về sự tồn tại của khe núi ngay trước mặt, suýt chút nữa đã bị rơi xuống khe nứt này.

Khoảnh khắc người chơi trượt tuyết suýt rơi xuống khe núi (Video: Reddit).

Bé trai gặp tai nạn bất ngờ và đáng sợ ở thang máy

Đoạn clip do camera giám sát bên trong một chung cư tại thành phố Nam Ninh (Trung Quốc) ghi lại cho thấy khoảnh khắc ba mẹ con bước vào thang máy trong tình huống đầy nguy hiểm.

Khi người mẹ vừa vào bên trong, cửa thang máy bất ngờ khép lại trong lúc hai đứa trẻ đang theo sau. Bé gái kịp thời chui vào trong, trong khi cậu em trai bị kẹt nửa người ở cửa thang máy.

Nghe tiếng con trai kêu cứu, người mẹ lập tức quay lại, cố gắng dùng tay cạy cửa và bấm nút mở cửa thang máy. Bé gái đi cùng cũng tìm cách bấm nút mở cửa và nút báo động để hỗ trợ, song cánh cửa vẫn tiếp tục siết chặt vào cơ thể cậu bé.

Sau khoảng 30 giây đóng kín, cửa thang máy bất ngờ mở trở lại, giúp ba mẹ con kịp thời thoát ra ngoài. Vụ việc khiến bé trai 2 tuổi bị bầm tím vùng đầu, người mẹ bị thương ở chân, nhưng không ai nguy hiểm đến tính mạng.

Theo ghi nhận từ đoạn clip, thang máy không di chuyển trong suốt sự cố. Nếu cabin tiếp tục vận hành, nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng, là rất lớn.

Bé trai gặp tai nạn bất ngờ và đáng sợ ở thang máy (Video: Billibili).

Chiếc ô tô liên tục gặp tai nạn tại cùng một địa điểm

Một sự trùng hợp khó tin khi chiếc ô tô đã 2 lần gặp tai nạn tại cùng một địa điểm và khi sự việc xảy ra, 2 người ngồi trong xe đã cùng mặc một bộ trang phục.

Chiếc ô tô liên tục gặp tai nạn tại cùng một địa điểm (Video: VK).

Những khoảnh khắc đáng sợ khi du thuyền gặp sóng lớn trên biển

Để có thể đặt chân lên những chiếc du thuyền sang trọng, các vị khách sẽ phải chi ra số tiền không nhỏ. Tuy nhiên, đôi khi những vị khách này sẽ phải đối mặt với khoảnh khắc đáng sợ khi du thuyền gặp sóng lớn hoặc biển động trên hành trình.

Những khoảnh khắc đáng sợ khi du thuyền gặp sóng lớn trên biển (Video: Unilad).

Lính cứu hỏa thoát chết may mắn khi vụ nổ xảy ra trong hỏa hoạn

Video do một nhân chứng ghi lại cho thấy các lính cứu hỏa đang cố gắng dập tắt đám cháy tại một tòa chung cư 5 tầng ở thành phố Oral (Kazakhstan).

Trong khi một người lính cứu hỏa đang trèo cầu thang để tiếp cận cửa sổ nơi xảy ra hỏa hoạn thì một vụ nổ lớn đã bất ngờ xảy ra, hất tung toàn bộ cửa sổ. May mắn người lính cứu hỏa vẫn chưa tiếp cận đủ gần nên không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ.

Nguyên nhân của vụ nổ được xác định vì vụ cháy làm rò rỉ đường ống gas bên trong căn hộ.

Vụ hỏa hoạn sau đó được dập tắt mà không có thương vong nào.