Đảm bảo chăm sóc tốt người có công và gia đình chính sách

Đây là một trong những nội dung trong kế hoạch thực hiện công tác chăm sóc tốt người có công (NCC) và thân nhân NCC với cách mạng giai đoạn 2025-2030 vừa được UBND tỉnh Cà Mau ban hành.

Có ít nhất 6 nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch phải triển khai, bao gồm: Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi NCC và thân nhân; cải thiện điều kiện chăm sóc sức khỏe và nâng cao đời sống cho NCC và thân nhân; nâng cấp, tu bổ công trình ghi công liệt sỹ; đẩy mạnh xã hội hóa công tác "đền ơn đáp nghĩa"; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cơ sở dữ liệu, giảm thủ tục hành chính.

Cà Mau triển khai kế hoạch chăm sóc tốt người có công và thân nhân đảm bảo bền vững (Ảnh: Huỳnh Hải).

Trong đó, một số nhiệm vụ cơ bản Cà Mau yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện là tiếp tục rà soát, bổ sung danh sách NCC đủ điều kiện nhưng chưa được hưởng chế độ theo quy định.

Xây dựng và triển khai các chính sách đặc thù phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương như: Đa dạng hóa các hình thức phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, hỗ trợ thương binh nặng; hỗ trợ NCC và thân nhân gặp hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật.

Các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất các mô hình thăm khám, chăm sóc sức khỏe tập trung và tại cộng đồng đối với NCC cao tuổi, mắc bệnh tật; tổ chức rà soát, hỗ trợ xây mới, sửa chữa, nâng cấp, chăm sóc mộ liệt sỹ an táng tại gia đình.

Cà Mau cũng đề nghị xem xét nguồn ngân sách địa phương thực hiện các chính sách đặc thù, hỗ trợ thêm cho các đối tượng chính sách.

Sở Nội vụ được UBND tỉnh Cà Mau giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi NCC; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh sai sót và khắc phục hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện.

Theo thông tin từ Phòng Người có công (Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau), sau khi hợp nhất 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu, toàn tỉnh có hơn 185.000 NCC được công nhận. Tính đến tháng 11/2025, có 21.283 NCC đang hưởng trợ cấp hàng tháng, với tổng kinh phí hơn 56 tỷ đồng.

Trong năm 2025, đơn vị phối hợp các ngành chức năng lập bản đồ tìm kiếm, quy tập 20.766 hài cốt liệt sỹ; tổ chức thu thập, cập nhật trên 14.328 thông tin liệt sỹ vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (trong đó khoảng 11.169 liệt sỹ có đầy đủ thông tin và 3.159 liệt sỹ chưa xác định danh tính). Đơn vị cũng đã cập nhật 3.248 thân nhân họ ngoại liệt sỹ phục vụ việc lấy mẫu ADN.