Truyền thông quốc tế và người hâm mộ bày tỏ sự xót xa cho một trong những gia đình quyền lực, nổi tiếng, từng được xem là hình mẫu của làng giải trí - thể thao thế giới.

Suốt một năm qua, vợ chồng Brooklyn Beckham - con trai cả của David và Victoria Beckham - vắng mặt trong mọi sự kiện gia đình, không tương tác với cha mẹ hay các em trên mạng xã hội.

Brooklyn Beckham có động thái dứt tình với cha mẹ (Ảnh: Getty).

Tháng 8/2025, Brooklyn tổ chức lại đám cưới tại Mỹ nhưng không mời bố mẹ và các em tham dự. Buổi lễ chỉ có sự hiện diện của gia đình cô dâu, còn nhà Beckham chỉ biết thông tin thông qua truyền thông.

Đến tháng 12/2025, Brooklyn chặn cha mẹ và các em trên các nền tảng mạng xã hội với lý do không muốn bị gắn thẻ tên hay nhắc đến trong các bài đăng công khai. Không dừng lại ở đó, anh còn gửi tối hậu thư cho bố mẹ, yêu cầu không đưa tên mình vào các bài phỏng vấn, bài đăng truyền thông và chỉ được liên lạc với anh thông qua luật sư.

Cú sốc với gia đình từng được ngưỡng mộ nhất thế giới

Hành động bị xem là “dứt tình” của con trai cả khiến Victoria và David Beckham rơi vào trạng thái đau đớn. Bạn bè, người hâm mộ bày tỏ sự xót xa cho cặp đôi vốn nhiều năm qua luôn tự hào về tổ ấm sáu thành viên được xây dựng trong ánh nhìn công chúng.

Gia đình kiểu mẫu của Beckham đang rơi vào mâu thuẫn khó hàn gắn (Ảnh: Instagram).

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, David và Victoria còn được ngưỡng mộ bởi hình ảnh gia đình gắn kết, cách nuôi dạy con cái được xem là khuôn mẫu. Thế nhưng chỉ trong vòng một năm, hình ảnh đó bất ngờ sụp đổ.

Dưới các bài viết về việc Brooklyn gửi văn bản pháp lý yêu cầu cha mẹ chỉ được liên lạc qua luật sư, nhiều bình luận bày tỏ sự chua chát: “Trớ trêu cho Beckham và Victoria”, “Thật khó tin đây lại là cái kết của một gia đình từng được xem là biểu tượng”.

Khán giả cũng tỏ ra khó hiểu trước hành động của Brooklyn: “Đó là nơi cậu ấy sinh ra và lớn lên, chuyện gì đã xảy ra?”, “Dù có mâu thuẫn gì, cách hành xử này quá khó chấp nhận”, “Ai đã sinh ra và nuôi dạy cậu đến ngày hôm nay?”, “Càng muốn chứng tỏ sự trưởng thành, càng thấy những lựa chọn sai lầm”.

Từ niềm tự hào đến tâm điểm tranh cãi

Brooklyn Beckham từng là niềm tự hào lớn nhất của vợ chồng Beckham. Anh là đứa con đầu tiên, là người duy nhất chứng kiến hôn lễ của cha mẹ và từng được Victoria nhắc đến với niềm tự hào suốt nhiều năm.

Brooklyn Beckham từng là niềm tự hào và kỳ vọng của cha mẹ (Ảnh: Getty).

Ngay từ khi chào đời, Brooklyn đã gắn liền với kỳ vọng kế thừa sự nghiệp thể thao lẫy lừng của cha hoặc thành công trong lĩnh vực thời trang như mẹ. Tên tuổi của anh xuất hiện dày đặc trên mặt báo, được truyền thông ưu ái và hậu thuẫn mạnh mẽ.

David Beckham từng trực tiếp đưa con trai đến sân cỏ, đặt nhiều kỳ vọng vào con. Dưới sự hậu thuẫn của cha, Brooklyn gia nhập học viện trẻ của Arsenal khi mới 15 tuổi. Tuy nhiên, chỉ sau 2 năm, anh bất ngờ rời đội trẻ trước khi ký hợp đồng tập sự. Truyền thông Anh thẳng thắn nhận xét Brooklyn “không có kỹ thuật và tốc độ đủ để cạnh tranh ở cấp độ chuyên nghiệp”.

Rời bóng đá, Brooklyn chuyển hướng sang nhiếp ảnh và thời trang. Năm 18 tuổi, anh xuất bản sách ảnh What I See (2017), được quảng bá rầm rộ. Tuy nhiên, dự án nhanh chóng vấp phải chỉ trích khi bị đánh giá giống một cuốn album gia đình hơn là tác phẩm nhiếp ảnh chuyên nghiệp.

Brooklyn Beckham rời xa gia đình từ khi kết hôn vào năm 2022 (Ảnh: Getty).

Sau đó, Brooklyn tiếp tục thử sức với ẩm thực, ra mắt các video nấu ăn và tự xưng là đầu bếp, dù chưa từng làm việc trong bếp nhà hàng chuyên nghiệp. Tạp chí Rolling Stone từng đặt câu hỏi thẳng thắn: “Brooklyn Beckham có thực sự là đầu bếp?” và nhận xét anh “có phong thái, nhưng kỹ năng chỉ dừng ở mức tập sự”.

Ở tuổi 27, Brooklyn đã đi qua ít nhất 4 lĩnh vực khác nhau nhưng chưa để lại dấu ấn rõ nét. The Guardian cho rằng việc được hưởng quá nhiều đặc quyền khiến Brooklyn thiếu trân trọng cơ hội và không bị áp lực phải chứng minh năng lực thực sự.

Hôn nhân và rạn nứt gia đình

Giữa lúc sự nghiệp chưa định hình, Brooklyn kết hôn với nữ diễn viên Nicola Peltz - con gái của một tỷ phú Mỹ - vào năm 2022. Kể từ đó, những nghi vấn về mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu bắt đầu xuất hiện. Brooklyn bị cho là luôn đứng về phía vợ, tạo khoảng cách với các thành viên còn lại trong gia đình.

Vợ chồng Brooklyn Beckham không còn liên lạc với các thành viên trong gia đình Beckham hơn 1 năm qua (Ảnh: Getty).

Việc quyết định rời Anh, sống toàn thời gian tại Mỹ cùng gia đình vợ càng khiến khoảng cách giữa Brooklyn và nhà Beckham ngày một lớn. Tờ People bình luận: “Sự vắng mặt trong các cột mốc quan trọng là dạng xung đột khó cứu vãn nhất, vì nó đánh vào tầng biểu tượng của gia đình”.

Trong khi từ chối sự gần gũi của cha mẹ ruột, Brooklyn lại liên tục đăng tải những lời yêu thương dành cho vợ, khẳng định Nicola là “tình yêu lớn nhất cuộc đời”. Điều này được xem như tuyên bố lựa chọn vợ thay vì gia đình ruột thịt.

Các chuyên gia truyền thông nhận định, hành động của Brooklyn xuất phát từ mong muốn thoát khỏi cái bóng “con trai của David và Victoria Beckham”, tìm kiếm bản sắc cá nhân và chỗ dựa mới nơi gia đình vợ.

Tuy nhiên, mâu thuẫn chồng chất và cách hành xử của Brooklyn đang đẩy mối quan hệ giữa anh và bố mẹ ruột đến bờ vực gần như không thể hàn gắn. Dù với lý do gì, quyết định của Brooklyn vẫn khiến người hâm mộ gia đình Beckham và bạn bè của họ thực sự đau lòng.