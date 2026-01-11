Highlands Coffee đã nhập những gì từ Đồ hộp Hạ Long?

CTCP Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên (Highlands Coffee) vừa tiếp tục phát đi thông báo cập nhật liên quan đến thông tin nhập nguyên liệu từ CTCP Đồ hộp Hạ Long.

Ở lần thông báo này, Highlands Coffee khẳng định không thu mua và chưa từng sử dụng bất kỳ sản phẩm thịt heo chế biến nào của CTCP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco).

"Đối với các sản phẩm không phải thịt - cụ thể là hạt sen và vải đóng hộp, CTCP Đồ hộp Hạ Long chỉ là một trong những đơn vị cung cấp nguồn nguyên liệu này cho Highlands Coffee", doanh nghiệp cho hay.

Khoản mục Phải thu của khách hàng tại báo cáo tài chính của Đồ hộp Hạ Long (Ảnh chụp màn hình).

Theo thông tin được công bố vào ngày 9/1, Highlands Coffee đã ngừng hoàn toàn việc sử dụng các nguyên liệu được cung ứng từ nhà cung cấp nói trên. Chuỗi đã chủ động huy động các nhà cung cấp hiện có, đã được thẩm định đầy đủ, nhằm hạn chế sự gián đoạn trong việc phục vụ các sản phẩm liên quan.

"Với nỗ lực này, việc tạm ngưng phục vụ các sản phẩm bị ảnh hưởng chỉ xảy ra tại một số cửa hàng, không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống của Highlands Coffee", đại diện chuỗi cho biết.

Trước đó, ở lần thông báo đầu tiên, Highlands Coffee không chỉ rõ những sản phẩm nào của chuỗi có sử dụng nguyên liệu từ công ty Đồ hộp Hạ Long. Chính điều này khiến dư luận càng thêm quan tâm và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các sản phẩm hiện tại của chuỗi.

Sáng 10/1, ghi nhận trên các ứng dụng giao hàng phổ biến (như ShopeeFood, GrabFood...), món Trà Vải của Highlands Coffee đã hoàn toàn biến mất hoặc hiển thị trạng thái "Hết món".

Tại báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2025 của Đồ hộp Hạ Long (được công bố ngày 30/8/2025), bất ngờ xuất hiện Công ty cổ phần Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên - đơn vị chủ quản thương hiệu Highlands Coffee.

Cụ thể, tại khoản Phải thu ngắn hạn khách hàng, ghi nhận Công ty cổ phần Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên là một trong những khách hàng có giao dịch và công nợ 3 tỷ đồng với Đồ hộp Hạ Long (tại thời điểm 30/6/2025). Số dư đầu kỳ thậm chí lên đến 5,3 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khoản phải thu ngắn hạn đối với Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên đã xuất hiện trên báo cáo tài chính của Đồ hộp Hạ Long từ nhiều năm trước. Năm 2023, số dư đầu kỳ là 5,8 tỷ đồng, trong khi số dư đầu kỳ của năm 2024 là gần 3,7 tỷ đồng.