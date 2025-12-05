Ngư dân Lâm Đồng khóc ròng bên xác tàu tả tơi sau trận lũ lịch sử

Ngày 5/12, người dân xã Liên Hương (Lâm Đồng) phối hợp với cơ quan chức năng địa phương cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng trục vớt tàu thuyền bị đắm do trận lũ lịch sử ngày 4/12.

Gần 10 tàu bị đắm dưới sông được trục vớt vào sáng 5/12. Người dân bắt đầu vệ sinh buồng tàu, sửa chữa phương tiện.

Dọc hai bờ sông Phước Thể, hàng chục tàu cá, thuyền thúng hư hỏng, nằm ngổn ngang.

Theo người dân xã Phước Thể (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ), đây là cơn lũ lớn đầu tiên xảy ra tại làng chài ven biển Liên Hương, khi hồ Lòng Sông điều tiết xả tràn.

Dù cơ quan chức năng đã thông báo về việc hồ Lòng Sông xả tràn, người dân không ngờ lượng nước đổ về nhanh và lớn như vậy. Nhiều tàu cá, thuyền thúng của ngư dân bị đứt dây neo, trôi thẳng ra cửa biển.

Người dân xã Liên Hương vệ sinh khoang máy sau khi trục vớt tàu từ dưới sông.

Một số tàu bị mắc cạn được di chuyển đến khu vực có mực nước đủ để khơi thông và sửa chữa.

Anh Nguyễn Văn Lạc (36 tuổi, xã Liên Hương) vừa trục vớt chiếc tàu cá của gia đình lên bờ, chia sẻ: ''Làng chài Phước Thể ở ngay cửa biển Liên Hương trước giờ chưa gặp trận lũ lớn như ngày 4/12. Dù tàu thuyền người dân đã neo, nước chảy mạnh khiến hàng chục tàu bị đứt neo, sóng đánh chìm''.

Chị Nguyễn Thị Thanh Xuân (38 tuổi) khóc nức nở bên chiếc thuyền đã bị vỡ vụn. ''Tất cả máy móc, ghe thuyền bị hư hỏng hết rồi. Không còn gì nữa'', chị Xuân nghẹn lời.

Cũng như chị Xuân, nhiều ngư dân làng chài Phước Thể xót xa trước ngư cụ làm ăn của gia đình hư hỏng. Nhiều gia đình không may bị lũ cuốn trôi tàu cá ra biển, vẫn chưa tìm thấy.

Trước đó, thượng nguồn có mưa lớn từ tối 3/12 khiến hồ thủy lợi Lòng Sông buộc phải xả tràn với lưu lượng lên đến 1.200m3/s trong đêm, gây ngập úng diện rộng và làm thiệt hại nhiều tài sản ở khu vực Phước Thể.

Theo UBND xã Liên Hương (Lâm Đồng), nước lũ dâng cao ngày 4/12 làm 24 tàu cá chìm, 30 thuyền bị đứt neo trôi ra biển và hàng chục tàu cá va đập, hư hỏng.

Ngoài thiệt hại về tàu cá, người dân xã Liên Hương còn hư hỏng nhiều tài sản, vật dụng trong gia đình; các cửa hàng kinh doanh điện lạnh tổn thất nặng nề.

Lũ cũng gây ngập hơn 100ha hoa màu, nông sản; làm trôi hàng trăm vật nuôi, gia súc, gia cầm của bà con xã Liên Hương.