CSGT lập biên bản với ban quản lý dự án công trình mở rộng đường ở TPHCM

Ngày 11/1, Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông L.K.S. (SN 1978), đại diện Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu vực Thủ Đức.

Trước đó, vào lúc 8h30 cùng ngày, Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) phối hợp với Công an phường Long Bình kiểm tra công trình thi công tại giao lộ Lò Lu - Lã Xuân Oai.

CSGT lập biên bản đối với đại diện Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu vực Thủ Đức (Ảnh: Hoàng Nam).

Đây là khu vực đang trong quá trình thi công dự án nâng cấp, mở rộng đường Lò Lu do Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu vực Thủ Đức phụ trách.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện đơn vị này không bố trí người hướng dẫn điều khiển giao thông khi thi công ở chỗ đường hẹp, gây ùn tắc giao thông.

Theo Nghị định 100/2019, với hành vi vi phạm nói trên, cá nhân sẽ bị phạt 1-3 triệu đồng, tổ chức bị phạt 2-6 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng buộc đơn vị vi phạm thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông theo quy định.