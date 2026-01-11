Kịch bản giúp U23 Việt Nam tránh U23 Nhật Bản ở vòng tứ kết

Ở lượt trận thứ hai bảng B diễn ra vào hôm qua (10/1), U23 Nhật Bản tiếp tục cho thấy sức mạnh khi giành chiến thắng 3-0 trước U23 UAE. Với kết quả này, đội bóng xứ Mặt trời mọc đã chắc chắn giành tấm vé đi tiếp với ngôi đầu bảng B khi có được 6 điểm sau hai chiến thắng. Trận đấu cuối cùng của U23 Nhật Bản và U23 Qatar không còn nhiều ý nghĩa.

U23 Việt Nam chỉ cần không thua hoặc thất bại với cách biệt 1 bàn trước U23 Saudi Arabia là giành ngôi đầu bảng A (Ảnh: AFC).

Với việc “Samurai xanh” đứng đầu bảng B, U23 Việt Nam có thể xác định rõ nhiệm vụ của mình trước lượt trận cuối cùng bảng A với U23 Saudi Arabia vào lúc 23h30 ngày 12/1. Trong đó, đoàn quân HLV Kim Sang Sik không chỉ hướng tới tấm vé đi tiếp mà chúng ta cần phải giành vị trí nhất bảng A để tránh đối thủ rất mạnh là U23 Nhật Bản ở vòng tứ kết.

Để chắc chắn có vị trí đầu bảng A, U23 Việt Nam chỉ cần không thua trước U23 Saudi Arabia hoặc thậm chí là thất bại với cách biệt 1 bàn là hoàn thành nhiệm vụ. Đây hoàn toàn là nhiệm vụ trong tầm tay của đoàn quân HLV Kim Sang Sik.

U23 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik luôn ưu tiên sự vững chắc của hàng thủ, với lối chơi hướng tới sự hiệu quả. Dù đối đầu với sức ép khủng khiếp từ U23 Jordan ở lượt trận đầu tiên, U23 Việt Nam vẫn đứng vững.

U23 Nhật Bản thể hiện sức mạnh khủng khiếp ở giải U23 châu Á (Ảnh: AFC).

Trong khi đó, U23 Saudi Arabia không hẳn có sức mạnh vượt trội so với U23 Việt Nam. Đội chủ nhà có lối chơi tấn công khá máu lửa, với tốc độ cao. Nhưng ở chiều ngược lại, “Chim ưng xanh” lại đánh chặn không tốt và rất dễ bị phản công trực diện. U23 Jordan đã tận dụng rất tốt điểm yếu này để giành chiến thắng trước U23 Saudi Arabia.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ đứng trước bài kiểm tra về bản lĩnh khi đối đầu với đội chủ nhà. Người hâm mộ đang kỳ vọng vào màn trình diễn ấn tượng tiếp theo của “Những chiến binh sao vàng”. Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia diễn ra vào lúc 23h30 ngày 12/1 trên sân Prince Abdullah Al Faisal Sports City.

Bảng xếp hạng bảng A giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: Wiki).