Cầu xây xong nhưng bị rào lại: Đang thẩm tra quy trình đào tạo vận hành

Ngày 9/1, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, cho biết đơn vị đã trình UBND tỉnh phê duyệt quy trình đào tạo vận hành liên quan đến dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn.

“Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa đang thẩm tra hồ sơ quy trình vận hành, sau đó sẽ trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt”, ông Nam nói.

Cây cầu thuộc dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn đã hoàn thiện (Ảnh: Thanh Tùng).

Tiểu dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn là một phần của dự án “Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn (Thanh Hóa) và sông Hoàng Mai (Nghệ An)”, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trước đây) làm chủ đầu tư, với tổng mức khoảng 800 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 6/2021.

Tiểu dự án này gồm nhiều hạng mục, trong đó có 3 hạng mục trọng tâm là cống ngăn mặn, âu thuyền, cầu giao thông bắc qua sông Lèn, tại khu vực tiếp giáp giữa xã Vạn Lộc và xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Sau nhiều năm thi công, đến nay dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn đã cơ bản hoàn thiện và chờ ngày khánh thành, đưa vào sử dụng.

Cầu bị rào chắn hai bên, người dân bất đắc dĩ phải leo qua hàng rào, đi bộ qua cầu (Ảnh: Thanh Tùng).

Theo người dân địa phương, kể từ khi dự án được triển khai, ai nấy đều phấn khởi. Nhiều người vui mừng bởi ngoài công trình thủy lợi, dự án còn xây dựng cây cầu dài 405m, rộng 7,5m bắc qua sông Lèn.

Cây cầu được kỳ vọng sẽ giúp người dân hai bên bờ sông Lèn đi lại thuận lợi hơn, thay vì phải di chuyển bằng thuyền như trước đây.

Tuy nhiên, khi chứng kiến cây cầu đã xây xong nhưng chưa được bàn giao, đưa vào sử dụng, nhiều người dân không khỏi hụt hẫng, mỏi mòn chờ đợi. Do chủ đầu tư dựng rào chắn ở hai đầu cầu, hằng ngày người dân vẫn phải tốn chi phí đi đò qua sông.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa cho biết đến tháng 6, dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn mới được bàn giao và đưa vào sử dụng.

Toàn cảnh cây cầu và cống ngăn mặn (Ảnh: Thanh Tùng).

Lý giải về việc chưa khánh thành dự án, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa cũng cho biết dù cống ngăn mặn và cầu đã hoàn thành và vận hành thử nghiệm, song để đủ điều kiện bàn giao chính thức, dự án phải trải qua giai đoạn đào tạo, chuyển giao kỹ thuật quản lý và vận hành.

Quy trình đào tạo phải do đơn vị tư vấn lập và được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt, thời gian đào tạo dự kiến 1-2 tuần.