Hai tàu cá đứt neo lúc bão Bualoi đổ bộ, 9 ngư dân mất tích

Sự việc xảy ra lúc 23h30 ngày 28/9 tại khu neo đậu truyền thống của ngư dân ở tổ dân phố Xuân Lộc, phường Bắc Gianh (Quảng Trị). Giữa mưa bão, gió giật mạnh, tàu cá BV-92756TS và BV92754-TS bị đứt dây neo, trôi tự do.

Thời điểm gặp nạn, trên 2 tàu cá có 13 thuyền viên, trong đó 4 người bơi được vào bờ, 9 người khác mất tích. Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang triển khai công tác tìm kiếm các ngư dân gặp nạn.

Tàu cá ngư dân gặp nạn khi vào bờ tránh trú bão (Ảnh: Nhật Anh).

Thông tin ban đầu, trước thời điểm bão số 10 đổ bộ vào đất liền tỉnh Quảng Trị, trên các tàu cá chỉ có thuyền trưởng, máy trưởng.

Đến 22h30 ngày 28/9, 11 thuyền viên còn lại đã lên tàu kiểm tra kỹ thuật, cho nổ máy và chuẩn bị các nhu yếu phẩm. Giữa thời tiết mưa bão, gió lớn, nước chảy xiết, 2 tàu cá đứt dây neo, trôi tự do.

Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, do ảnh hưởng của bão số 10, trên địa bàn có 12 người mất tích gồm: một học sinh bị nước cuốn ở xã Kim Phú, 2 thuyền viên bị chìm tàu tại Cửa Việt và 9 thuyền viên tàu cá bị đứt neo tại khu vực cảng Gianh.

Mưa bão cũng khiến 11 căn nhà tại Quảng Trị tốc mái, một nhà bị sập mái.