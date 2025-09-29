Hoàn lưu bão Bualoi gây mưa lớn đến 30/9, ít nhất 5 người chết và mất tích

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 175 về việc tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả bão Bualoi (bão số 10) và mưa lũ sau bão.

Công điện của Thủ tướng nêu rõ Bão số 10 đã ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế, gây gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10-13. Nhiều nơi đã xảy ra mưa lớn trong ngày 27 và 28/9, nhất là tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và khu vực phía tây Thanh Hóa.

Theo thống kê sơ bộ, bão và mưa lũ đã làm ít nhất 5 người chết và mất tích, trong đó có 2 trường hợp bị nước cuốn trôi, nhiều ngôi nhà ở Huế bị tốc mái, hư hại nặng do dông lốc.

Cây đổ ngổn ngang ở xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Phê).

Dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho thấy đêm nay và sáng sớm mai, bão sẽ tiếp tục gây gió mạnh tại các tỉnh ven biển, hoàn lưu bão số 10 sẽ còn tiếp tục gây mưa lớn từ nay đến hết 30/9 tại khu vực Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ, nhất là từ Thanh Hóa đến Huế và các tỉnh Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai…

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt tại vùng thấp trũng, ven sông, ven suối, ven biển, đặc biệt là nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi lực lượng, phương tiện, nguồn lực để triển khai quyết liệt công tác ứng phó với nguy cơ triều cường, mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất sau bão khắc phục nhanh nhất hậu quả bão lũ.

Bí thư, chủ tịch các địa phương chịu ảnh hưởng bởi bão số 10 được giao chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ tình hình tại những khu vực bị ảnh hưởng của bão lũ, không để người dân dời nơi sơ tán về nhà nếu chưa bảo đảm an toàn.

Lãnh đạo địa phương căn cứ tình hình cụ thể tại từng địa bàn để quyết định và có phương án hỗ trợ tối đa có thể đưa người dân tại nơi sơ tán trở về nhà đối với các khu vực đã bảo đảm an toàn.

Với việc ứng phó mưa lũ sau bão nhất là lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và an toàn hồ đập, Thủ tướng lưu ý triệt để sơ tán, di dời dân cư tại các khu vực nguy hiểm, nhất là những nơi thường bị ngập sâu khi mưa lũ lớn, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, khu vực nước chảy xiết ven sông suối.

Cùng với đó, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho người dân ở nơi sơ tán, không để người dân thiếu lương thực, thực phẩm, nước uống, quần áo...

Các địa phương cần phân công lãnh đạo trực 24/24 giờ và chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại địa bàn trọng điểm, nhất là các thôn, bản có nguy cơ bị chia cắt do mưa lũ, sạt lở đất.

Cùng với việc vận hành an toàn hồ đập thủy lợi, thủy điện, đê điều, Thủ tướng yêu cầu sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tại các địa bàn trọng điểm xung yếu có nguy cơ bị chia cắt (đến từng thôn, bản) để kịp thời tiếp cận, triển khai cứu hộ cứu nạn ngay khi có tình huống xấu…

Đặc biệt, Thủ tướng quán triệt không để xảy ra sự cố vỡ đập, tràn hồ chứa và gây hậu quả nghiêm trọng.

Mặt khác, lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo các đơn vị khẩn trương khắc phục hậu quả ngay sau bão lũ, trong đó tập trung hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hỏng; sửa chữa ngay các trường học, cơ sở y tế bị tốc mái, hư hỏng do bão.

Các đơn vị cung cấp dịch vụ khẩn trương khắc phục ngay, khôi phục cấp điện, sóng viễn thông, nước sinh hoạt để bảo đảm sinh hoạt của nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh, theo yêu cầu của Thủ tướng..

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an được giao chỉ đạo lực lượng quân đội, công an đóng trên địa bàn chủ động triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ nhân dân ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả bão lũ, nhất là các đề nghị của địa phương.

Người đứng đầu Chính phủ giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai ứng phó mưa lũ và khắc phục hậu quả bão số 10, nhất là việc hoàn lưu bão.