Bí quyết làm giàu của người đàn ông có cơ ngơi tiền tỷ giữa rừng cao su Đồng Nai

Từ trung tâm tỉnh Đồng Nai, vượt qua hơn 140km, băng qua nhiều rừng cao su bạt ngàn vùng đất đỏ miền Đông, phóng viên Dân trí tìm đến trang trại của nông dân làm kinh tế giỏi Lâm Văn Giàng (57 tuổi, xã Minh Đức, Đồng Nai).

Người đàn ông dân tộc Tày dáng người nhỏ, làn da sạm nắng, giản dị đứng giữa lô cao su bạt ngàn của gia đình. Ông Giàng là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi nhiều năm liền của tỉnh và cả nước.

Trải qua bao khó khăn, vất vả nơi vùng đất mới, ông đã gây dựng cơ ngơi tiền tỷ, nuôi con cái học hành thành đạt và thường xuyên giúp đỡ bà con trong vùng, tích cực đóng góp cho cộng đồng.

Lập nghiệp trên vùng đất mới

Dạo bước dưới tán cao su già, ông Giàng hồi tưởng lại những năm tháng thập niên 80 của thế kỷ trước. Khi ấy, vì cuộc sống khó khăn, bố mẹ ông quyết định đưa cả gia đình rời quê Cao Bằng vào lập nghiệp ở tỉnh Sông Bé (nay là Đồng Nai).

“Ngày đó, đất đai ở Sông Bé còn bạt ngàn, người dân tha hồ khai phá làm rẫy, làm vườn”, ông Giàng kể. Cả gia đình ông ngày đêm vỡ đất, khai hoang, trồng trọt trên vùng đất mới. Năm 1988, khi vừa tròn 20 tuổi, A Giàng lập gia đình.

Ông Lâm Văn Giàng (57 tuổi, ngụ xã Minh Đức, Đồng Nai) thành công với mô hình trồng cao su và nuôi heo (Ảnh: Hoàng Bình).

Ông nhớ lại: “Lúc cưới vợ, bố mẹ cho hai vợ chồng một con trâu, một hecta đất rẫy và hai sào ruộng lúa. Tôi giao việc nhà cho vợ, còn mình thì đi buôn lúa, buôn heo. Cứ tích góp từng chút một, tôi mua thêm đất rẫy để trồng trọt”.

Theo ông Giàng, thời điểm đó kinh tế còn khó khăn, ông chọn trồng xen canh điều, tiêu, rồi mới mở rộng sang cao su. “Gia đình tôi lấy ngắn nuôi dài, lấy cây này nuôi cây kia. Tôi còn tham gia nhiều lớp tập huấn, học hỏi kỹ thuật để đưa khoa học vào canh tác, cải tạo đất nâng năng suất”, ông chia sẻ.

A Giàng kể, vợ chồng ông từng trải qua quãng thời gian cực nhọc để nuôi con ăn học. “Khi mua được 20ha đất, tôi vẫn tự tay phát rẫy, không thuê thêm ai. Trong nhà chẳng có tài sản gì đáng giá. Người ta đi làm thấy tôi, đến khi họ về tôi vẫn còn ngoài rẫy. Tôi làm suốt nhiều năm liền, chỉ mới bỏ cái cuốc vài năm nay”, ông cười hiền.

Để có được những vườn cao su trĩu mủ hôm nay, ông Lâm Văn Giàng đã trải qua biết bao thăng trầm, gian khó. Trên từng gốc cao su, từng hàng điều là mồ hôi, công sức và tình yêu lao động của vợ chồng ông.

Ông Giàng với mô hình nuôi 1.000 con heo khép kín (Ảnh: NVCC).

Khi đưa cao su vào khai thác mủ, giá cả thị trường liên tục trồi sụt như một phép thử với ông Giàng. Ông nhớ lại: “Có lúc giá mủ xuống quá thấp, nhiều người khuyên tôi chặt cao su để trồng tiêu, trồng điều cho ‘có giá’.

Nhưng nhìn những thân cao su vạm vỡ, đánh đổi bằng bao năm tháng lao động, tôi không nỡ đốn. Vườn điều cũng vậy: người ta chặt khi giá rớt, tôi vẫn quyết giữ, không chạy theo phong trào. Nhờ thế, có năm điều lên, cao su xuống thì lấy điều bù cao su; năm cao su lên, điều thất thu thì lấy cao su bù điều”.

Hiện ông Giàng sở hữu hơn 50ha đất canh tác, trong đó khoảng 18ha trồng điều và cà phê, diện tích còn lại là cao su. Ông còn vận hành trại nuôi heo quy mô 1.000 con, cửa hàng vật liệu xây dựng và dịch vụ san lấp mặt bằng.

Ông đang tạo việc làm cho gần 30 lao động địa phương. Về cách tổ chức, ông chia sẻ: “Tôi phân công rõ người, rõ việc và tin tưởng giao hẳn cho họ; việc khó không làm được thì mình xử lý. Làm gì cũng hoàn thành từng việc một, cân nhắc đủ thông tin để dù được hay mất, mọi người vẫn nể trọng”.

Áp dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp

Theo ông Giàng, làm nông dân không chỉ cần siêng năng mà còn phải biết học hỏi, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, giá trị và chất lượng cây trồng, vật nuôi. “Làm nông mà chỉ trông chờ vào thời tiết thì mãi khó khá được,” ông nói.

Từ khi còn trẻ, ông Giàng đã chủ động tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật, đọc sách, học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè trong các chi hội nông dân. Nhờ tinh thần cầu thị đó, ông không ngừng cải thiện năng suất, đa dạng mô hình sản xuất và xây dựng được thương hiệu nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi nhiều năm liền.

Ông Lâm Văn Giàng thành công với sự kiên trì trồng cao su (Ảnh: Hoàng Bình).

Ông Giàng cho rằng, trong thời kỳ hội nhập, khi khoa học - kỹ thuật phát triển mạnh mẽ, việc áp dụng công nghệ vào nông nghiệp là xu thế tất yếu. Nâng cao trình độ, kiến thức và kỹ năng không chỉ giúp người nông dân làm chủ sản xuất mà còn hình thành thói quen ứng dụng công nghệ vào quá trình canh tác, chăn nuôi và quản lý kinh doanh.

Ông tâm sự: “Ngay cả bây giờ, khi đã được công nhận là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, tôi vẫn không cho phép mình tự mãn. Mỗi ngày, tôi đều học hỏi, tìm tòi những cách làm mới, bởi trong thời buổi này, nếu mình không tiến bộ thì sẽ lạc hậu ngay.

Tôi luôn tìm hiểu, thử nghiệm các mô hình nông nghiệp mới để vận dụng phù hợp với điều kiện gia đình. Khi đạt kết quả, tôi sẵn sàng chia sẻ, chuyển giao kinh nghiệm để bà con cùng phát triển”.

Nhờ mạnh dạn ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, năng suất và chất lượng sản phẩm của ông ngày càng được nâng cao, giảm công lao động, tiết kiệm chi phí, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn về nông sản an toàn, có giá trị kinh tế cao. Các sản phẩm từ mô hình của ông thường có giá bán cao hơn so với canh tác truyền thống, mang lại lợi nhuận ổn định và giúp cải thiện đáng kể đời sống gia đình.

Ông Giàng cho rằng việc bồi dưỡng kiến thức và đào tạo nghề cho nông dân là hết sức cần thiết để giúp bà con nắm được cả lý thuyết lẫn thực hành.

Ông minh chứng: “Trong năm qua, nhiều người chạy theo phong trào chặt cao su để trồng sầu riêng. Nhưng nhờ hiểu rõ thị trường mủ cao su và rủi ro của cây trồng mới, tôi quyết định giữ vững vườn cao su, đồng thời mở rộng đàn heo nuôi dưới tán rừng cao su. Nhờ đó, trang trại của tôi vẫn duy trì doanh thu ổn định, đạt vài tỷ đồng mỗi năm”.

Giúp bà con cùng làm giàu

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Lâm Văn Giàng còn thường xuyên hoạt động cộng đồng, giúp đỡ bà con về khoa học kỹ thuật, kinh nghiệp trồng trọt, chăn nuôi để cùng làm giàu.

Năm 2008, ông Giàng được bầu giữ chức Chi hội trưởng nông dân ấp Chà Lon, xã Minh Đức. Với thành tích nổi bật trong phong trào nông dân xã, năm 2010 ông được Chi bộ thôn kết nạp Đảng. Năm 2012, trong Đại hội đại biểu Hội nông dân xã Minh Đức nhiệm kỳ 2012-2017, ông Giàng tiếp tục được đại hội tin tưởng bầu làm Phó chủ tịch Hội nông dân xã Minh Đức.

“Lòng tin của hội viên và người dân chính là động lực giúp tôi gắn bó với công tác này, muốn đem kiến thức thực tế của mình giúp nhiều người khác cùng phát triển kinh tế”, ông Giàng chia sẻ.

Ông Lâm Văn Giàng nhận biểu trưng Điển hình thi đua tiên tiến tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Có được cơ ngơi tiền tỷ như hôm nay, ông Giàng cho rằng đó không phải là may mắn mà là kết quả của sự kiên trì, nỗ lực vượt qua vô vàn khó khăn, thất bại. “Mỗi lần vấp ngã, tôi lại càng muốn đứng dậy mạnh mẽ hơn, hoàn thiện bản thân hơn, tuyệt nhiên không bằng lòng với hiện tại. Nếu trước đây tôi chỉ biết làm nhiều hơn nghĩ, thì nay tôi dành thời gian để chiêm nghiệm cuộc sống, mong con cái trưởng thành và bản thân có thể đóng góp nhiều hơn cho xã hội”, ông bộc bạch.

Trước thời điểm sáp nhập xã, với vai trò Phó chủ tịch Hội Nông dân xã Minh Đức (cũ), ông Lâm Văn Giàng đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác xây dựng và phát triển phong trào nông dân tại địa phương. Ông luôn bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, mạnh dạn triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, giúp hội viên vươn lên làm giàu. Nhiều mô hình tiêu biểu do ông hướng dẫn như trồng bưởi da xanh, nuôi ong lấy mật, chăn nuôi heo đã mang lại thu nhập ổn định cho bà con, góp phần phát triển kinh tế bền vững ở địa phương.

Ông Mai Ngọc Thoan, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Minh Đức (tỉnh Đồng Nai), nhận xét: “Ông Lâm Văn Giàng là người dân tộc Tày, từ Cao Bằng vào lập nghiệp nơi miền Đông. Từ đôi bàn tay trắng, với tinh thần chịu thương chịu khó, ông đã gây dựng được cơ ngơi như hôm nay bằng chính mồ hôi và công sức của mình cùng gia đình. Ông là tấm gương nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi tiêu biểu, là hình mẫu để chúng tôi khuyến khích hội viên nông dân học tập, noi theo”.

Ông Giàng và rừng cao su bạt ngàn của gia đình (Ảnh: Hoàng Bình).

Ông Mai Ngọc Thoan cho biết, ngoài công tác phát triển nông nghiệp, ông Giàng còn tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện, giúp đỡ cộng đồng, đặc biệt là trong các dịp lễ Tết hàng năm, dịch Covid-19... Những đóng góp của ông đã được các cấp ghi nhận, với nhiều phần thưởng cao quý.