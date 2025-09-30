Ông Vũ Hồng Văn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

Ngày 30/9, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Thái Bảo, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố các quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Tỉnh ủy Đồng Nai.

Theo quyết định, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 68 người; Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 15 người.

Ông Vũ Hồng Văn tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai (Ảnh: Công Nghĩa).

Ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, được Bộ chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị cũng chỉ định các ông, bà: Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Huỳnh Thị Hằng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam và ông Thái Bảo, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy.

Ban Bí thư cũng quyết định thành lập Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, ông Trần Trung Nhân giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ông Vũ Hồng Văn, sinh năm 1976, có trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ luật, cử nhân điều tra tội phạm xâm phạm quốc gia.

Ông Vũ Hồng Văn đã trải qua nhiều chức vụ công tác: Phó Chính ủy, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an; Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk; Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai; Đại biểu Quốc hội khóa XV; Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Từ tháng 1, ông Vũ Hồng Văn được Bộ Chính trị phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai.