Ukraine chặn Nga điều quân tiếp viện, cố thủ giữ "mặt trận nóng nhất"

Lực lượng Ukraine đánh chặn mục tiêu trên không (Ảnh: Getty).

Lực lượng phòng vệ Ukraine, hoạt động trong khu vực do Quân đoàn Phản ứng Nhanh số 7 thuộc Lực lượng Tấn công Đường không phụ trách, đang thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm và tấn công tại Pokrovsk, ngăn chặn nỗ lực khôi phục hậu cần của Nga và làm gián đoạn việc Nga chuyển quân tiếp viện.

Các lực lượng Ukraine bao gồm lực lượng vận hành hệ thống không người lái, các nhóm tấn công và đổ bộ đường không, cũng như binh sĩ từ Lực lượng Đặc nhiệm, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), Vệ binh Quốc gia, Cảnh sát Quốc gia và các lực lượng khác đang nỗ lực nhắm mục tiêu các lực lượng Nga bên trong và ngoại ô thành phố Pokrovsk.

Theo quân đội Ukraine, các đơn vị Nga đã giảm đáng kể hoạt động và di chuyển, cố gắng giảm thiểu tổn thất và kéo dài thời gian chờ quân tiếp viện đến.

Ukraine cho rằng Nga đang nỗ lực khôi phục hậu cần qua vùng ngoại ô phía nam Pokrovsk. Tại khu vực này, quân đội Nga đã nhiều lần cố gắng chuyển binh sĩ và thiết bị, nhưng lực lượng Ukraine tuyên bố đã ngăn chặn thành công kế hoạch của đối phương.

Trong những ngày gần đây, Ukraine cho biết binh sĩ Nga đã nhiều lần tìm cách xâm nhập khu định cư Hryshyne, nhưng những nỗ lực này đã vấp phải sự kháng cự của lực lượng Kiev.

Trong khi đó, tình hình xung quanh khu vực Myrnohrad vẫn căng thẳng. Sau những cuộc tấn công không thành công vào thành phố từ phía đông, theo tình báo Ukraine, lực lượng Nga có thể sẽ chuyển hướng tấn công nhằm tìm kiếm những điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Kiev.

Trang tin RBC-Ukraine ngày 7/11 đưa tin, trong 24 giờ qua, 169 cuộc giao tranh đã được ghi nhận trên toàn bộ chiến tuyến. Quân đội Ukraine tiếp tục tích cực làm suy yếu tiềm lực tấn công của Nga cả trên tiền tuyến và sâu trong hậu phương.

Ukraine tuyên bố đã gây tổn thất cho Nga cả về nhân lực và khí tài.

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Ukraine Andrii Hnatov thừa nhận tình hình tại Pokrovsk vẫn căng thẳng. Lực lượng Nga đã tiến vào khu vực đô thị và đang cố gắng thực hiện một cuộc bao vây toàn diện.

"Về tình hình tại hướng Pokrovsk… đây là một trong những mặt trận nóng nhất hiện nay. Đối phương không từ bỏ các nỗ lực chiếm Pokrovsk và tạo điều kiện để bao vây khu vực Pokrovsk-Myrnohrad", ông Hnatov nói.

Tổng Tham mưu trưởng Ukraine nhắc lại rằng ý định kiểm soát Pokrovsk của Nga đã được duy trì suốt hơn một năm qua.

"Họ đang cố gắng tìm cách kiểm soát thành phố tương đối nhỏ này. Thực tế, đối phương đã tạo ra một lợi thế nhất định về lực lượng và trang thiết bị tại đó. Họ đã xâm nhập một phần vào khu vực đô thị, đặc biệt là ở vùng ngoại ô phía nam và đang cố gắng tạo ra các cứ điểm để tiếp tục tiến công", ông Hnatov giải thích.

Khi được hỏi liệu đã đến lúc Ukraine rút quân khỏi Pokrovsk hay chưa, ông Hnatov không trả lời trực tiếp, nhưng nhấn mạnh rằng tất cả các quyết định liên quan đến chiến dịch sẽ do bộ chỉ huy quân sự đưa ra, và hiện tại, thông tin này chưa được công khai.

Tuy nhiên, theo Tổng Tham mưu trưởng Ukraine, một khi những quyết định này được đưa ra, hệ quả của chúng sẽ được công bố cho công chúng, vì việc chia sẻ thông tin không cần thiết lúc này có thể gây hại cho lực lượng bảo vệ Pokrovsk.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Nga muốn kiểm soát Pokrovsk càng nhanh càng tốt để có thể kiểm soát toàn bộ vùng Donbass.

Vài ngày trước, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine đã bác bỏ thông tin Nga "bao vây Pokrovsk".

Mặc dù, lực lượng Ukraine tuyên bố vẫn giữ phòng tuyến bên trong khu vực Pokrovsk-Myrnohrad, nhưng tình hình chiến sự ngày càng nguy cấp.