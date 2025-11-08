Bão Phượng Hoàng tăng cấp dữ dội, có thể thành siêu bão vào sáng mai

Theo thông tin mới nhất từ Cục quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (Pagasa) vào lúc 8h ngày 8/11, bão Fung-wong (Phượng Hoàng) có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão 130km/h (cấp 12), gió giật 160km/h (cấp 14).

Bão Phượng Hoàng đang cách phía Đông Visayas, Philippines khoảng 900km, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Pagasa dự báo vào đêm 9, rạng sáng 10/11, bão Phượng Hoàng có thể đổ bộ vào phía Nam của đảo Isabela hoặc phần phía bắc của đảo Aurora (Philippines) rồi đi vào Biển Đông.

Các chuyên gia thời tiết ở Philippines nhận định, trong 12-24 giờ tới bão Fung-wong sẽ tăng cấp nhanh chóng và có thể đạt cấp siêu bão trong rạng sáng mai (9/11).

Vị trí mắt bão Phượng Hoàng ngày 8/11 (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam).

Theo dự báo mới nhất từ cơ quan khí tượng Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 10/11, bão Fung-wong sẽ di chuyển đến gần đảo Lu Dông (Philippines) rồi vào Biển Đông. Đài này dự báo sáng 11/11, bão sẽ chuyển hướng lớn lên phía Bắc, áp sát khu vực phía Nam eo biển Đài Loan.

Dự kiến ngày 12/11, bão Phượng Hoàng có thể đi sát bờ biển Đài Loan (Trung Quốc). Đến ngày 13/11, bão suy yếu dần và di chuyển ra vùng biển Đông Bắc, cách xa Đài Loan.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đang lên đến 130km/h. Đài này dự báo rạng sáng 9/11, bão Phượng Hoàng có thể đạt cấp siêu bão với sức gió lên đến 185km/h (cấp 16) khi tiến gần đảo Lu Dông (Philippines).

Đài khí tượng Nhật Bản cũng dự báo, sau khi đi qua đảo Lu Dông vào Biển Đông, bão Phượng Hoàng có khả năng đổi hướng di chuyển về phía Bắc, ảnh hưởng đến Đài Loan (Trung Quốc) và suy yếu dần. Đến ngày 11/11, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão còn khoảng 130km/h.

Có thể thấy, dự báo của các cơ quan khí tượng quốc tế đều chung nhận định bão Fung-wong có thể đi theo quỹ đạo parabol. Sau khi đi qua đảo Lu Dông (Philippines) bão có thể chuyển hướng lớn lên phía Bắc, gây ảnh hưởng trực tiếp đến Đài Loan (Trung Quốc).

Trong 12-24 giờ tới bão sẽ tăng cấp dữ dội và có thể đạt cấp siêu bão (cấp 16, 185km/h) vào rạng sáng mai (9/11).

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo trong 2-3 ngày tới, bão Phượng Hoàng chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc về phía đảo Lu Dông (Philippines) và sau đó có thể vào Đông Bắc Biển Đông.

Dự báo khoảng rạng sáng 11/11, bão sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 14 trên Biển Đông trong năm nay.

Theo nhận định ban đầu của các chuyên gia và các cơ quan khí tượng trong khu vực, bão Phượng Hoàng ít có khả năng đi vào nước ta, song các cơ quan khí tượng trong nước vẫn đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để đưa ra cảnh báo, dự báo kịp thời.