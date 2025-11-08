Fica Fica DTiNews DTiNews NoiVuXaHoi Nội vụ & Xã hội
Điều khiển flycam mà chưa có giấy phép sẽ bị phạt tới 30 triệu đồng

Hải Nam
(Dân trí) - Theo Nghị định số 282/2025/NĐ-CP, hành vi thực hiện hoạt động bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ khi chưa có phép bay do cơ quan có thẩm quyền cấp sẽ bị phạt 20-30 triệu đồng.

Từ ngày 15/12, Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình có hiệu lực.

Theo điểm a, khoản 10, Điều 8, hành vi hiếp dâm, cưỡng dâm nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt 20-30 triệu đồng.

Thiết bị bay không người lái (Ảnh: V.O.).

Cùng mức xử phạt này là hành vi thực hiện hoạt động bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ khi chưa có phép bay do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Nếu, hoạt động bay nêu trên gây cản trở hoặc mất an toàn cho các phương tiện bay khác, mức xử phạt sẽ là 30-40 triệu đồng.

Đối với hành vi sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ nhưng không chấp hành các lệnh, hiệu lệnh của cơ quan quản lý điều hành và giám sát hoạt động bay, sẽ bị xử phạt 12-15 triệu đồng.