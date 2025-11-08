Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong làn nhựa trước cửa nhà dân

Sáng 8/11, chính quyền địa phương xác nhận một bé trai sơ sinh nặng khoảng 3,2kg đã được phát hiện bị bỏ rơi trước cửa nhà chị V.T.H. tại khối Tân Hương khoảng 19h ngày 7/11.

Theo thông tin ban đầu, cháu bé được bọc trong chăn và đặt trong một làn nhựa. Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra và lập biên bản vụ việc.

Người dân có mặt tại Trạm Y tế Quỳnh Thiện chăm sóc cháu bé (Ảnh: M. Trân).

Cháu bé sau đó đã được đưa đến Trạm Y tế Quỳnh Thiện để kiểm tra sức khỏe ban đầu. Kết quả sơ bộ cho thấy sức khỏe của cháu ổn định, không có dấu hiệu bị tổn thương.

Sau khi hoàn tất các thủ tục kiểm tra, cháu bé đã được bàn giao cho UBND phường Hoàng Mai để thực hiện các quy trình chăm sóc và thông báo tìm người thân theo quy định của pháp luật.

UBND phường Hoàng Mai đã phát đi thông báo kêu gọi bất kỳ ai là thân nhân của cháu bé hoặc có thông tin liên quan đến gia đình cháu, vui lòng liên hệ với UBND phường Hoàng Mai hoặc Trạm Y tế phường để được hướng dẫn, xác minh và hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Chính quyền địa phương đang tạm thời chăm sóc cháu bé và kêu gọi cộng đồng chia sẻ thông tin rộng rãi để cháu sớm có thể đoàn tụ với gia đình.