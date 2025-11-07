Bão Phượng Hoàng có thể đạt cấp siêu bão, dự báo 11/11 vào Biển Đông

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết ngoài khơi phía Đông Philippines có bão Phượng Hoàng (Fung-wong) đang hoạt động.

Dự báo trong 2-3 ngày tới, bão Phượng Hoàng chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc về phía đảo Lu Dông (Philippines) và sau đó có thể vào Đông Bắc Biển Đông.

Trong những giờ tới, bão có khả năng mạnh thêm, cường độ bão khi đổ bộ vào đảo Lu Dông có thể lên đến cấp 14-15 (150-183km/h).

Dự báo khoảng rạng sáng 11/11, bão sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 14 trên Biển Đông trong năm nay.

Vị trí mắt bão Phượng Hoàng ngày 7/11 (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam).

Theo nhận định ban đầu của các chuyên gia và các cơ quan khí tượng trong khu vực, bão Phượng Hoàng ít có khả năng đi vào nước ta, song các cơ quan khí tượng trong nước vẫn đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để đưa ra cảnh báo, dự báo kịp thời.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đang lên đến 112km, dự báo sẽ tiếp tục mạnh thêm trong những giờ tới.

Đài khí tượng Nhật Bản dự báo đêm 8, rạng sáng 9/11, bão Phượng Hoàng có thể đạt cấp siêu bão với sức gió lên đến 185km/h (cấp 16) khi tiến gần đảo Lu Dông (Philippines).

Sau khi đi qua đảo Lu Dông vào Biển Đông, bão có khả năng đổi hướng di chuyển về phía Bắc, ảnh hưởng đến Đài Loan (Trung Quốc) và suy yếu dần. Đến ngày 11/11, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão còn khoảng 130km/h (cấp 12-13).

Theo cơ quan khí tượng Hong Kong (Trung Quốc), sức gió mạnh nhất vùng tâm bão Phượng Hoàng đang khoảng 105km/h (cấp 11).

Cơ quan này cũng đưa ra dự báo sau khi vào Biển Đông bão có thể sẽ đổi hướng di chuyển, ít có khả năng tác động đến đất liền nước ta.