Võ Hạ Trâm: "Chồng Ấn Độ gánh việc nhà, xúc động khi tôi hát về bão lũ"

Thời gian qua, ca sĩ Võ Hạ Trâm trở thành gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình âm nhạc, giải trí. Sau màn trình diễn giàu cảm xúc tại đại lễ 30/4 và ca khúc Nguyện là người Việt Nam phát hành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, nữ ca sĩ tiếp tục ra mắt sản phẩm mới mang tên Triệu triệu con tim.

Võ Hạ Trâm trình diễn live ca khúc "Triệu triệu con tim" tại một trường đại học lớn ở TPHCM (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ca khúc Triệu triệu con tim là sáng tác của nhạc sĩ trẻ DC Tâm, người đứng sau nhiều bản hit của các chương trình truyền hình thực tế. Bài hát có giai điệu hào hùng, ca từ lan tỏa tinh thần yêu thương, đoàn kết của hàng triệu trái tim Việt Nam.

"Tôi muốn mang âm nhạc đến như một lời sẻ chia, một làn sóng cổ vũ tinh thần kiên cường và hào khí Việt Nam đang chảy trong triệu triệu con tim, không chỉ trên mảnh đất hình chữ S mà còn ở khắp nơi trên thế giới", cô chia sẻ.

Võ Hạ Trâm cho biết, cảm hứng thể hiện ca khúc đến từ những hình ảnh cô chứng kiến tại quê nhà Quảng Nam (cũ) - nơi người dân vẫn oằn mình chống chọi với thiên tai, nhiều mái nhà, ruộng vườn bị cuốn trôi sau mỗi trận bão. Từ nỗi đau riêng hóa thành nỗi đau chung, cô gửi trọn cảm xúc vào từng câu hát.

"Ngay khi nghe giai điệu đầu tiên, tôi như thấy có một sợi dây kết nối vô hình. Nó khiến tôi nhớ quê hương, nhớ những cơn bão quét qua, ruộng vườn bị cuốn trôi, người dân trắng tay mà vẫn nắm tay nhau đứng dậy. Triệu triệu con tim là cách tôi gửi lời yêu thương và động viên tinh thần người dân vùng thiên tai", cô nói.

Thời gian qua, Võ Hạ Trâm trở thành gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình âm nhạc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong quá trình thực hiện, Võ Hạ Trâm nhận được sự ủng hộ hết lòng từ gia đình, đặc biệt là ông xã người Ấn Độ - doanh nhân Vikas Chaudhary.

"Chứng kiến những mất mát và tổn thất mà bà con phải hứng chịu trong đợt mưa bão vừa qua, chồng tôi rất thương xót.

Anh cũng hiểu rằng âm nhạc là hơi thở của tôi, nên luôn sẵn lòng chia sẻ việc nhà, chăm con để tôi toàn tâm toàn ý với ca khúc này. Có những đêm tôi thu âm đến sáng, anh vẫn đợi cửa và động viên. Chính sự đồng hành đó giúp tôi có thêm năng lượng để hát, để cống hiến", nữ ca sĩ xúc động nói.

Thông qua Triệu triệu con tim, Võ Hạ Trâm muốn nhắn nhủ rằng dù Bắc, Trung hay Nam, dù ở trong nước hay ngoài biên giới, triệu triệu con tim Việt Nam vẫn cùng đập chung một nhịp vì tình người và Tổ quốc.

"Có người hỏi tôi khi hát bài này, tôi đặt kỹ thuật hay cảm xúc lên trước. Tôi nghĩ với ca khúc như thế này, không cần kỹ thuật quá nhiều. Tôi chỉ muốn mọi người, ở bất kỳ ngóc ngách nào của cuộc sống, đều có thể hát theo, như một lời cổ vũ tinh thần "tương ái tương ái" trong mỗi trái tim người Việt", nữ ca sĩ chia sẻ.