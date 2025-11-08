Vụ cướp tiệm vàng ở Thái Nguyên: Ông chủ kể phút trèo qua tủ kính truy đuổi

Như Dân trí đã đưa tin, chiều 7/11, một nam thanh niên 19 tuổi vào tiệm vàng Hạnh Thúy (xã Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên) giả vờ hỏi mua và xem dây chuyền vàng.

Trong lúc chủ tiệm sơ hở, thanh niên này giật sợi dây chuyền rồi bỏ chạy ra ngoài. Chủ tiệm cùng người dân xung quanh lập tức truy đuổi và khống chế đối tượng, bàn giao cho cơ quan chức năng.

Nam thanh niên giật sợi dây chuyền và bỏ chạy (Ảnh: Chụp màn hình).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Xuân Hạnh (chủ tiệm vàng Hạnh Thúy) bày tỏ lo ngại sau khi chứng kiến sự liều lĩnh của đối tượng cướp tiệm vàng.

Theo ông chủ, khoảng 10h30 ngày 7/11, nam thanh niên đi xe máy, mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang bước vào tiệm vàng với thái độ bình tĩnh.

Vị khách nói muốn mua dây chuyền 6 chỉ vàng. Ông Hạnh không nghi ngờ nên tư vấn tận tình, giới thiệu với nam thanh niên các mẫu dây chuyền tại cửa hàng như bình thường.

"Từ sau Covid-19, mọi người bước vào tiệm vàng thường đeo khẩu trang nên tôi không nghi ngờ. Đối tượng đeo thử dây chuyền, ngắm một lúc rồi đột nhiên bỏ chạy", ông bày tỏ.

Chủ tiệm vàng trèo qua bàn kính, truy đuổi tên cướp ở Thái Nguyên (Nguồn: Nhân vật cung cấp).

Trước tình huống bất ngờ, ông Hạnh lập tức trèo qua tủ kính trưng bày các sản phẩm, đuổi theo và tri hô "cướp, cướp, cướp" nhằm thu hút sự chú ý của mọi người.

"Lúc đó, tôi hành động theo bản năng, hoàn toàn không kịp suy nghĩ gì", ông nói.

Dốc hết sức và quyết tâm đuổi theo, ông Hạnh tóm được nam thanh niên khiến đối tượng không thể nhấn ga bỏ chạy, phải bỏ xe máy giữa đường để thoát thân.

"Hàng xóm xung quanh nhà tôi rất tốt bụng, cầm theo dụng cụ truy đuổi đối tượng khi nghe tiếng hô hoán. Nghi phạm bỏ chạy được 100m, hàng chục người dân đã có mặt ở hiện trường để hỗ trợ khống chế tại chỗ, sau đó bàn giao cho phía công an", ông chia sẻ.

Theo ông Hạnh, sợi dây chuyền 5 chỉ vàng đã được thu hồi. Sau sự việc, gia đình sẽ đề cao cảnh giác hơn.

Hình ảnh khi nam thanh niên bước vào tiệm vàng (Ảnh: Cắt từ clip).

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên tiệm vàng Hạnh Thúy bị cướp. Hồi năm 2013, đối tượng Bùi Văn An (SN 1982, quê xã Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cũ, nay là Bắc Ninh) sử dụng súng xông vào cướp vàng ở cửa hàng này.

Ngày 30/5/2013, đối tượng An đi xe máy không có biển kiểm soát, mang theo khoảng 10 triệu đồng bước vào tiệm vàng, hỏi bà Thúy - vợ ông Xuân Hạnh - để mua chiếc nhẫn vàng 2 chỉ.

Sau khi thỏa thuận mua xong nhẫn, đối tượng quay sang hỏi về chiếc vòng cổ có trọng lượng gần 2 lượng vàng. An hỏi vòng vo, hẹn với bà Thúy sẽ quay trở lại sau khi ăn trưa để thương lượng mua chiếc vòng cổ nói trên.

13h cùng ngày, đối tượng An quay lại, gặp bà Thúy để mua chiếc vòng cổ. Cầm trên tay chiếc vòng, An ra ngoài xe lấy tiền rồi nổ máy bỏ chạy. Bà Thúy hô hoán trong bất lực.

Sau đó, vợ chồng ông Hạnh - bà Thúy đã trình báo sự việc lên Công an huyện Đồng Hỷ (cũ). Điều đáng nói, trong khi công an đang điều tra, trưa 9/6/2013, đối tượng An bất ngờ quay lại tiệm vàng Hạnh Thúy một lần nữa.

Đi vào tiệm vàng, An rút súng ra, yêu cầu đưa vàng và tiền. Bà Thúy sợ hãi, bỏ chạy ra ngoài tri hô, còn tên cướp đập vỡ bàn kính lấy nhiều vàng. Phát hiện sự việc, một nhân viên và người họ hàng của chủ quán liên tục ném gạch vào cửa tiệm để ngăn hành vi của tên cướp.

Lúc đó, ông Hạnh đi vào, lập tức cầm ghế ném vào tên cướp thì bị đối tượng này cầm súng bắn.

"Viên đạn trượt qua tay tôi, cắm vào chiếc loa", ông Xuân Hạnh nhớ lại.

Mọi chuyện bị lộ, tên cướp cố gắng tẩu thoát và bị một người đàn ông sống cạnh tiệm vàng áp sát, khống chế. Đối tượng An được bàn giao cho phía công an. Hiện, thủ phạm vẫn thụ án tù.