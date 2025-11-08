Yếu tố khiến lá chắn trên không của Ukraine bất lực trước Nga ở Pokrovsk

Binh sĩ Ukraine điều khiển UAV (Ảnh: EP).

Một lớp sương mù dày đặc bao phủ Pokrovsk và Myrnohrad trong tuần này đã tạo ra cơ hội hiếm để lực lượng Nga vượt qua vùng bị UAV Ukraine giám sát nhằm đưa thêm quân và xe quân sự vào các khu vực đang diễn ra hoạt động tác chiến trong đô thị.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Cụm Tác chiến Trung tâm của Nga đến ngoại ô Pokrovsk hồi cuối năm 2024, một chiếc xe quân sự Nga đã đi được vào thành phố. Tổ lái của nó lập tức dọn chướng ngại vật trên con đường phía nam Pokrovsk, mở lối cho các phương tiện khác tiến vào khi trận chiến kéo dài hơn một năm bước vào giai đoạn cao điểm.

Theo đơn vị UAV Peaky Blinders của Ukraine, thời tiết xấu đã khiến UAV tấn công không thể ngăn chặn được chiếc xe này. “Thật không may, thời tiết giờ đây đang giúp sức cho Nga", họ cho biết.

Trước đây, binh sĩ Nga chỉ có thể xâm nhập vào Pokrovsk bằng cách đi bộ, đôi khi dùng xe máy. Nhưng giờ đây, qua làn sương dày đặc, xe quân sự của Nga đã lần đầu tiên chạy trong thành phố.

UAV dày đặc bay trên không tạo ra một lá chắn hiệu quả cho Ukraine có thể ngăn các xe tăng và thiết giáp Nga xâm nhập vào thành phố pháo đài trong suốt nhiều tháng. Để khắc phục tình hình, Moscow bắt đầu cho bộ binh thâm nhập bằng đường bộ hoặc xe máy, luồn sâu vào hậu tuyến của Kiev và thực hiện các đòn tập kích bất ngờ có tính chất bào mòn.

Giờ đây, khi Nga đã giành được thế chủ động trong mặt trận Pokrovsk, họ bắt đầu tính đến việc đưa phương tiện quân sự hạng nặng vào điểm kiểm soát lãnh thổ.

Ukraine đang rơi vào thế bất lợi (Ảnh: EP).

Nhà phân tích Michael Kofman thuộc Quỹ Carnegie ở Washington, Mỹ nhận định, khi mùa thu đến với thời tiết lạnh, ẩm và nhiều mây, việc Nga đưa quân vào Pokrovsk trở nên dễ dàng hơn, trong khi tuyến phòng thủ của Ukraine ngày càng mỏng dần. UAV của Ukraine, tuyến phòng thủ hiệu quả hàng đầu, gặp khó khăn trong việc chặn đường Nga với thời tiết bất lợi.

Mặt khác, hoạt động tác chiến khốc liệt trong đô thị, nơi xung đột nổ ra trong từng tòa nhà, cũng ảnh hưởng tới các nhóm vận hành UAV của Ukraine, khiến họ giảm hiệu quả hoạt động.

Mặc dù quân đội Ukraine vẫn ngăn được một số đợt tiến công cơ giới, vòng vây của Nga quanh Pokrovsk và Myrnohrad cùng với số lượng UAV trinh sát Nga tăng mạnh đã khiến tuyến hậu cần Ukraine bị bóp nghẹt.

Nga giờ đây đang áp dụng biện pháp tương tự Ukraine, dùng UAV ngăn chặn hậu cần của đối thủ để buộc Kiev phải tìm đường rút lui.

Các tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía bắc vẫn còn được duy trì trong những ngày qua, nhưng lực lượng trong thành phố đã có dấu hiệu kiệt sức với tình trạng thiếu người, thiếu vũ khí và tiếp tế ngày càng trở nên phổ biến.

Do lực lượng mỏng, Ukraine càng khó ngăn chặn các đợt tiến quân của Nga và việc Nga đưa được xe quân sự vào thành phố là một dấu hiệu cho thấy tình hình đang trở nên thách thức hơn với Kiev.

Theo chuyên gia Kofman, “mất Pokrovsk lúc này không quan trọng bằng việc bảo toàn lực lượng" và việc rút lui của quân đội Ukraine giờ đây trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.