Báo Malaysia vạch chiến lược giúp FAM "tìm đường thắng" tại CAS

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang đứng trước một quyết định đầy tranh cãi: liệu có nên tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) sau khi bị FIFA kết tội làm giả giấy tờ tùy thân cho bảy cầu thủ.

FAM khẳng định sẽ kháng cáo lên CAS nhằm giảm hình phạt cho 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định (Ảnh: Stadium Astro).

Tờ Stadium Astro nhận định: "Đây là quyền của FAM, và họ đã nhanh chóng thực hiện quyền này. Trong vòng 10 ngày sau khi Ủy ban Kháng cáo FIFA bác bỏ đơn kháng cáo về án treo giò 12 tháng đối với 7 cầu thủ, FAM đã nộp đơn xin phán quyết. Tiếp đó, họ có 21 ngày để đưa vụ việc lên CAS.

FAM vẫn nuôi hy vọng CAS sẽ giảm nhẹ hình phạt mà FIFA đã áp dụng cho Gabriel Palmero, Joao Figueiredo, Hector Hevel, Jon Irazabal, Facundo Garces, Imanol Machuca và Rodrigo Holgado".

Dựa trên quan điểm của luật sư Serge Vittoz, Stadium Astro cũng vạch ra chiến lược mà FAM cần thực hiện khi đưa vụ việc lên CAS: "Để thuyết phục các thành viên CAS, FAM cần phải khôn ngoan thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro. Với sự hỗ trợ của luật sư Serge Vittoz, FAM dự kiến sẽ trình bày chiến lược giảm nhẹ, chứng minh rằng hình phạt ban đầu "rõ ràng và quá mức không tương xứng với hành vi phạm tội".

Luật sư Vittoz dự kiến sẽ đưa ra các chiến lược sau:

Xem xét lại từ đầu: CAS sẽ tiến hành xem xét toàn diện các sự kiện và luật pháp, không chỉ dựa trên các phán quyết trước đó. Điều này cho phép FAM đưa ra các lập luận và bằng chứng mới.

Lập luận về tính tương xứng của hình phạt: FAM sẽ lập luận rằng FIFA đã không tính đến những tình huống cụ thể có thể biện minh cho việc giảm hình phạt, vi phạm nguyên tắc tương xứng.

Cung cấp bối cảnh cho hành vi phạm tội: FAM cần cung cấp các giải thích và bằng chứng chi tiết để đưa hành vi phạm tội vào đúng bối cảnh, nhằm giảm thiểu tác động.

Thể hiện thiện chí hoặc không có lỗi: Việc đưa ra bằng chứng về sự hiểu lầm thực sự, lỗi hành chính (đã được sửa chữa) hoặc không có hành vi cẩu thả nghiêm trọng có thể là những yếu tố giảm nhẹ mạnh mẽ.

Thực hiện các biện pháp khắc phục: FAM có thể hành động chống lại bên có lỗi, ví dụ như đình chỉ các quan chức như Tổng thư ký hoặc các thành viên ban quản lý đội tuyển quốc gia".

Tuy nhiên, Stadium Astro cũng cảnh báo FAM cần thận trọng trong từng bước đi khi kháng cáo, bởi Tòa án bóng đá FIFA vẫn đang xem xét vụ việc tư cách cầu thủ thi đấu của FAM:

"Trong khi chờ đợi quá trình pháp lý này, Tòa án bóng đá FIFA dự kiến sẽ triệu tập để thảo luận về tình trạng đủ điều kiện của 7 cầu thủ liên quan. Để tránh một thảm họa tồi tệ hơn, FAM có thể liên hệ với Tan Sri Cecil Abraham, một chuyên gia pháp lý địa phương và là thành viên của hội đồng trọng tài CAS, để có thêm thông tin chi tiết và lời khuyên".